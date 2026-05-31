بيزيكي يستعرض في موتو جي بي ويهزم أبطال العالم

- حقق ماركو بيزيكي فوزه الرابع في بطولة "موتو جي بي" هذا الموسم على حلبة موجيلو، مانحاً فريق أبريليا أول انتصار له في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي، وموسعاً صدارته في البطولة. - شهد السباق منافسات قوية وتبادل مراكز، حيث استعاد بيزيكي الصدارة من فرانشيسكو بانيايا، مؤكداً تميزه أمام أبطال العالم خورخي مارتن وبانيايا. - عبّر بيزيكي عن فخره بدعم فريقه وعائلته، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التركيز والمسافة عن المنافسين في سباق موجيلو المعقد.

حقق سائق فريق أبريليا الإيطالي ماركو بيزيكي (27 عاماً) فوزه الرابع في منافسات بطولة العالم لـ"موتو جي بي" هذا الموسم، بتألقه على حلبة موجيلو في إيطاليا التي احتضنت المرحلة السابعة، وهو الانتصار العاشر في مسيرته. وتقدم في نهاية المرحلة على زميله في الفريق الإسباني خورخي مارتن وحلّ سائق دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثاً. ومنح بيزيكي فريق أبريليا أول انتصار له في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي موسعاً بذلك صدارته في بطولة العالم، وقد انطلق من المركز الأول.

وقد كان السباق حافلاً بالمنافسات القوية وعمليات التجاوز وتبادل المراكز في مقدمة السباق أساساً. وانتهى كل ذلك بانتصار سائق أبريليا محققاً بذلك إنجازين تاريخيين: فوزه الشخصي الأول في موجيلو، وفوز فريقه الذي تُوّج أخيراً في سباق الجائزة الكبرى في إيطاليا. وقد وجد منافسة من بانيايا فقط، الذي خطف منه الصدارة لبعض اللفات، غير أنه سرعان ما استعاد المركز الأول، وعمق الفارق بشكل متواصل عن منافسيه مستعرضاً قوته في بداية الموسم.

كما أن انتصار السائق الإيطالي يؤكد تميزه، بما أنه كسب التحدي في مواجهة مارتن، بطل العالم 2024، وبانيايا، بطل العالم في عامي 2022 و2023، وهو يطمح للتتويج بأول بطولة عالم في رصيده، مستفيداً من تراجع أداء سائقي فريق دوكاتي في بداية الموسم، بما أن حامل اللقب مارك ماركيز كان عاجزاً خلال هذه المرحلة على الصمود والمنافسة على المراتب الأولى، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ أسابيع وخضع لعمليتين جراحيتين. وقد خاض ماركيز وبيدرو أكوستا وفابيو دي جيانانتونيو وفيرمين ألدغير معارك شرسة انتهت بحصول ماركيز على المركز التاسع الذي يُضعف فرصه في المنافسة على التتويج.

وقال بيزيكي في نهاية السباق: " لولا دعم الجميع، لكان كل شيء أصعب بكثير، إنه حلم راودني دائماً. اعتاد والداي اصطحابنا إلى سباقات السيارات هنا. لطالما كنا شغوفين، والفوز هنا شيء لم أتخيله قط. إنه شعور لا يُصدق. عندما تجاوزني بيكو (بانيايا)، كان يسير بسرعة فائقة، ولم أرد أن أضغط عليه، لكنني لم أرد أيضاً أن أتركه يبتعد. ثم بدأت أرى أنه يُعاني، وعندها عرفت أن عليّ تجاوزه. تمكنت من تجاوزه عند المنعطف الأول. بعد ذلك، ومع هبوب الهواء النقي، اتسعت الفجوة، لكنني لم أرد التراخي، لأنني كنت أخشى فقدان تركيزي. وأضاف: "أُفضّل دائماً الحفاظ على مسافة بيني وبين الآخرين. أنا فخور بعملي، لكن لا يُمكن إنكار أنه لولا دعم من حولي، لكان كل شيء مستحيلاً. سباق موجيلو مُعقد جداً. ينتظر الناس الكثير منك، ويُغدقون عليك كل حبهم، لهذا تشعر في أعماقك بالمسؤولية لعدم خذلانهم".