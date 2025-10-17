بيزيكي يتلقى عقوبة قاسية بعد إسقاطه مارك ماركيز في سباق إندونيسيا

- فرض الاتحاد الدولي للدراجات النارية عقوبة على الإيطالي مارك بيزيكي بعد حادث مع الإسباني مارك ماركيز في سباق إندونيسيا، حيث سيعبر منطقتَي "اللفة الطويلة" مرتين في السباق المقبل. - العقوبة جاءت بعد استماع اللجنة لتوضيحات بيزيكي، الذي أبدى ندمه على الحادث وأوضح أنه أخطأ في تقدير لحظة الكبح، مشيراً إلى معاناته من آلام قوية. - بيزيكي انتقد حالة منطقة الحصى في مانداليكا، مؤكدًا أن الحصى زادت من خطورة السقوط، واعتذر لماركيز الذي دعا جماهيره لعدم لوم بيزيكي.

قرّر الاتحاد الدولي للدراجات النارية فرض عقوبة قاسية على الإيطالي مارك بيزيكي (26 عاماً)، بعد الحادث الذي تسبب فيه مع الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً)، خلال اللفة الأولى من سباق جائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم لـ "موتو جي بي" والذي انتهى بسقوط النجم الإسباني وخروجه من السباق.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أن الإعلان عن العقوبة لم يأتِ إلا بعد مرور أكثر من عشرة أيام من الحادث، إذ فضّل المراقبون انتظار استماعهم لتوضيحات بيزيكي شخصياً، بعد أن نُقل حينها إلى العيادة الطبية في حلبة مانداليكا، كما مثل الإيطالي خلال جائزة أستراليا الكبرى الجارية على حلبة فيليب آيلاند، أمام لجنة التحكيم، التي قررت معاقبته بعبور منطقتَي "اللفة الطويلة" مرتين خلال السباق المقبل، تطبيقاً للمادة 1.21.2 من لوائح البطولة، بسبب "تصرفات تسببت في موقف خطير وأدت إلى حادث عند المنعطف الثامن في اللفة الأولى".

وأشارت اللجنة إلى أن هذه العقوبة تأخذ في الاعتبار كونها المخالفة الثانية لبيزيكي هذا الموسم، بعد أن تمت معاقبته سابقاً في الأرجنتين بسبب احتكاك مشابه مع الفرنسي فابيو كوارتارارو. ورغم العقوبة، أبدى بيزيكي ندمه الكامل على الحادث، مؤكداً أنه لم يكن يحاول تجاوز ماركيز، وإنما أخطأ في تقدير لحظة الكبح، قائلاً: "لقد فرمل بشدة، وأنا قدرت الموقف بشكل خاطئ. الخطأ كان خطئي بالكامل". كما أوضح أنه ما زال يعاني من آلام قوية، خاصة على مستوى الظهر.

وفي لفتة رياضية، اعتذر بيزيكي لماركيز مباشرة في المركز الطبي بعد الحادث، بينما دعا الأخير جماهيره عبر مواقع التواصل إلى عدم توجيه اللوم للإيطالي. ومن جانبه وجّه بيزيكي انتقادات حادة لحالة منطقة الحصى في مانداليكا، مؤكداً أن المشكلة لم تكن في الحادث نفسه، بل في الحصى خارج المسار، والتي جعلت السقوط أكثر خطورة وتسببت في أضرار جسدية أكبر له و لماركيز.