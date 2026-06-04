بيريز يُعلن مورينيو مدرباً لريال مدريد في انتظار حسم الانتخابات

أعلن المرشح لرئاسة ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، مساء الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، سيكون مدرب النادي الملكي في الموسم المقبل في حال نجح في الانتخابات المقررة مساء يوم الأحد المقبل. ونشرت الصفحة الرسمية المعنية بحملة بيريز على منصّات التواصل، مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه مورينيو بقميص ريال مدريد، ويؤكد أنه سيكون المدرب بكلمة واحدة وهي "نعم" قبل أيام قليلة من الانتخابات، حيث رفع بيريز سقف الوعود من أجل كسب تأييد جماهير النادي في عملية التصويت.

وكانت عديد التقارير قد أكدت منذ أسابيع، توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع مورينيو لقيادة الفريق، عبر دفع قيمة البند الجزائي في عقده مع نادي بنفيكا البرتغالي، لكن المعطيات تغيّرت، بما أن قبول ترشح إنريكو ريكيلمي لانتخابات النادي الملكي، جعل بيريز غير قادر على إعلان التعاقد رسمياً بحكم أنه لا يملك حالياً الصلاحيات لتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين، إلا بعد الفوز في الانتخابات، ولهذا فإن إعلان مورينيو مدرباً كان على حسابات الحملة الانتخابية لبيريز، وليس على حسابات ريال مدريد الرسمية.

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ويُواصل بيريز حملته الانتخابية من أجل المحافظة على رئاسة النادي الإسباني، حيث أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أنه حسم رسمياً الاتفاق مع مدافع إنتر ميلان الإيطالي، الهولندي دومفريس الذي خضع للفحص الطبي الكلاسيكي، وسيدفع النادي الإسبابي قيمة البند الجزائي في عقد اللاعب، وحسب الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، فإن مورينيو طالب بهذه الصفقة. وقال بيريز عبر موقع حملته: "نجوم جدد وصفقات جديدة قادمة. نعرف ما نحتاجه من تعزيزات، وسيكونون هنا الموسم المقبل، مرتدين قميص ريال مدريد".