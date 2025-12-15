بيريز يهاجم برشلونة والتحكيم: قضية نيغريرا أكبر فضيحة في التاريخ

- فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يصف قضية نيغريرا بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، معبراً عن غضبه من المدفوعات التي قدمها برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام على مدار 17 عاماً، ويدعو لتحقيق العدالة. - بيريز ينتقد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد الأخيرة، مشيراً إلى عدم احتساب ركلتي جزاء لفينيسيوس ورودريغو، ويؤكد على ضرورة تغيير جذري في أساليب الرقابة والتحكيم لضمان نزاهة المباريات. - يؤكد بيريز على تأثير قضية نيغريرا على كرة القدم الإسبانية، مشيراً إلى اتهام برشلونة بدفع عمولات للحكام، ويشدد على دور الإعلام في كشف الحقيقة ونقلها للجمهور.

عاد رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، ليشعل الجدل مجدداً ضد الغريم التقليدي برشلونة والتحكيم الإسباني، مؤكداً أن قضية نيغريرا لا تزال تهيمن على اهتمامه، ووصفها أنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، معبراً عن غضبه من المدفوعات التي قدّمها النادي الكتالوني لنائب رئيس لجنة الحكام على مدار 17 عاماً، واعتبرها انتهاكاً صارخاً لمبادئ النزاهة والعدالة في اللعبة.

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين: "أكبر ما يقلق ريال مدريد هو الوضع التحكيمي، كما تعلمون جيداً، فإنّ الوضع بالغ الخطورة، الذي شهدته قضية نيغريرا على مدى ما يقرب من عقدين، يستحق العدالة، ومن غير المفهوم إطلاقاً أن تترك المؤسّسات ريال مدريد وحيداً في هذه المعركة، كيف يُعقل أن يطلب منا رئيس لجنة الحكام أن ننسى الأمر؟ كيف سننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم؟ وكيف يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا أن يتصرفا على هذا النحو؟ عليهما واجب حماية النزاهة".

وأضاف بيريز في حديثه قائلاً: "قضية نيغريرا هي أخطر قضية في كرة القدم اليوم، نعلم أنه جرى دفع أكثر من ثمانية ملايين يورو مقابل تقارير فنية عن الحكام، وفوق ذلك لم تصل هذه التقارير أبداً إلى المدربين، من يمكنه أن يصدق أنه جرى الدفع مقابل تقارير لم يكن المدربون على علم بوجودها أصلاً؟ هذا يبرز الحاجة إلى تغيير جذري في أساليب الرقابة والتحكيم لضمان نزاهة المباريات وحماية حقوق الأندية واللاعبين".

وعرج بيريز على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا، مهاجماً الحكم غونزاليس فويرتيس قائلاً: "أمس، أدار المباراة الحكم نفسه الذي هدّد باتخاذ إجراءات ضد نادينا عشية نهائي كأس الملك، ويبدو أن العرقلتَين اللتَين تعرض لهما فينيسيوس ورودريغو لم تُحتسبا ركلتَي جزاء، وهذه كانت المفاجأة في ذلك الموسم".

وختم بيريز حديثه بتأكيد آثار قضية نيغريرا على كرة القدم الإسبانية عموماً: "من الممكن أن يكون أحد الأندية قد هبط ضحية قضية نيغريرا، لقد تضرّرت كرة القدم لدينا، ويجب إحقاق العدالة، لا تنسوا أن القاضي المكلف بالتحقيق وصف القضية بالفساد المنهجي، وأن برشلونة اعترف أن تلك المدفوعات كانت تُجرى لأنها كانت مناسبة، لماذا؟ ولأي غاية؟ سيواصل ريال مدريد الإصرار، وأنتم وسائل الإعلام تؤدون دوراً أساسياً في كشف الحقيقة ونقلها إلى الجمهور".

ويُتهم النادي الكتالوني في قضية نيغريرا بدفع عمولاتٍ للحكّام من أجل التأثير عليهم في مباريات المنافسات المحلية، وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماتٍ إلى رئيسَي الفريق السابقَين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بدفعهم أموالاً للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.