- يواجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ضغوطاً كبيرة بعد موسم كارثي للنادي، مما دفعه لانتقاد نادي برشلونة بشدة في تصريحات صحافية، مشيراً إلى قضية نيغريرا والتحكيم السيئ في دوري الأبطال. - انتقد بيريز التحكيم في دوري الأبطال، مشيراً إلى خطأ في منح بطاقة صفراء لكامافينغا، وأكد أن برشلونة اعترف بدفع أموال لمحاربة ريال مدريد، واصفاً الوضع بالفساد الممنهج. - هاجم بيريز رابطة الدوري الإسباني، متهماً إياها بالتورط والصمت، وأعرب عن إعجابه بلامين يامال، لكنه رفض الحفاظ على علاقة مع نادٍ يرشو الحكام.

يعيش رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (79 سنة) ضغوطاً كبيرة في الوقت الحالي في ظل الموسم الكارثي الذي عاشه النادي الملكي وخروجه بموسم صفري مجدداً، وهو الأمر الذي دفعه إلى الخروج بتصريحات قوية ومؤثرة هاجم فيها نادي برشلونة.

وانتقد فلورنتينو بيريز التحكيم كثيراً خلال تصريحات في مؤتمر صحافي خاص، كما كانت لقضية نيغريرا الخاصة بنادي برشلونة حصة كبيرة، قائلاً: "نحن مُحبطون لأن التحكيم لم يكن جيداً في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. لم يكن يعرف أنه منح بطاقة صفراء لكامافينغا في وقت سابق، ارتكب الخطأ، ولكن هذا لا علاقة له بقضية نيغريرا".

وتابع بيريز قائلاً: "من حقنا أن نفعل ما نريد، اعترف برشلونة بدفع ذلك المال. لأي غرض؟ لمحاربة ريال مدريد، اعترفوا بهذا الأمر، هناك تقارير غير موجودة ولم يطّلع عليها المدربون أيضاً. هناك 500 صفحة تُفصّل كل شيء في هذه القضية. يدعي تشيفيرين (رئيس يويفا) بأننا نتصرف وفقاً لحقوقنا، الأمر أشبه بفساد مُمنهج وفقاً لما ذكره قاضي التحقيق في القضية".

وأضاف بيريز مهاجماً نادي برشلونة بسبب قضية نيغريرا: "رابطة الدوري الإسباني متورطة وهي تلتزم الصمت حالياً، رابطة الدوري الإسباني هي عدو لنادي ريال مدريد. بالطبع أنا معجب بلامين يامال، وكيف لا؟ لكن بالنظر إلى الوضع الحالي في برشلونة، لا أريد أن أحافظ على أي علاقة مع نادٍ يرشو الحكام منذ 20 سنة".