- ريال مدريد يخطط لتعزيز تشكيلته لموسم 2026-2027، مع التركيز على خط الوسط بعد رحيل مودريتش واعتزال كروس، مستفيدًا من سوق الانتقالات. - اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، الذي يلعب حاليًا مع نادي كومو، يُعتبر خيارًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط، ومن المتوقع عودته إلى ريال مدريد في صيف 2026 بعد كأس العالم. - باز، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، يتمتع بمرونة في اللعب وشارك دوليًا مع الأرجنتين، مما يجعله إضافة قيمة للفريق.

بدأ نادي ريال مدريد بالفعل التفكير في تشكيلته لموسم 2026-2027، في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه يوم السبت على ليفانتي، وخسارة برشلونة أمام ريال سوسييداد يوم الأحد، لتؤكد تقارير صحافية إسبانية، أمس الاثنين، أن إدارة النادي الملكي لا تريد إهمال سوق الانتقالات، وتدرك ضرورة تعزيز الفريق بلاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة، والتفكير في الأمر من الآن.

وأكد تقرير لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، المتخصص في تغطية أخبار نادي ريال مدريد والرياضات التابعة له، أمس الاثنين، أن اللاعب الذي عاد ليحظى باهتمام إدارة ريال مدريد في الأيام الأخيرة، هو لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو باز (21 عاماً)، الذي يُقدّم مستوى مميزاً للموسم الثاني على التوالي مع نادي كومو الإيطالي، تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بعدما سجل ستة أهداف وصنع مثلها في 20 مباراة هذا الموسم.

ويشير المصدر نفسه إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز قد أقرّ لعدد من المسؤولين في النادي الملكي، بأنّ نيكو باز سيعود إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بعد كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث من المحتمل أن يلعب مع منتخب الأرجنتين في النسخة التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران، مع الإشارة إلى أن الميرنغي يمتلك 50% من حقوق اللاعب، ولديه خيار إعادة شرائه مباشرة من كومو مقابل عشرة ملايين يورو في عام 2026.

ويُعدّ خط الوسط أحد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وهذا ما كان يُردده المدرب المقال من منصبه قبل أيام، الإسباني تشابي ألونسو، وكذلك المدير الفني الحالي ألفارو أربيلوا، إذ تفتقر التشكيلة إلى اللاعب المبدع القادر على الربط بين خط الوسط والهجوم، وهو مركز أصبح شاغراً عملياً بعد رحيل كلّ من الكرواتي لوكا مودريتش إلى ميلان، واعتزال الألماني توني كروس اللعب، بالتالي فإن نيكو باز يُعدّ الخيار الأمثل بالنسبة إلى الإدارة، التي وضعت أسماءً بديلة تحت الدراسة في الوقت الراهن، بينها البرتغالي فيتينيا من باريس سان جيرمان، لكن إمكانية انتقاله تبدو صعبة، نظراً لأهميته بالنسبة إلى المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ونيكو باز خريج أكاديميتي سان خوان وتينيريفي، إذ انضم إلى أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" في عام 2016، وبدأ مسيرته الكروية مدافعاً مركزياً، قبل أن ينتقل إلى مراكز متقدمة في الملعب مع تطور مستواه، فلعب مهاجماً صريحاً، ثم في مركز الجناح مع فريق تحت 19 عاماً، وأجاد اللعب لاعبَ وسط وصانع ألعاب، وخاض أول مباراة له مع الفريق الرديف لريال مدريد في يناير/ كانون الثاني 2022، وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 شارك لأول مرة مع الفريق الأول خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن دور المجموعات، ضد براغا، حين دخل بديلاً في الدقيقة الـ77 ليحلّ بدلاً من فيديريكو فالفيردي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شارك باز لأول مرة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، في فوز ساحق بنتيجة 5-1 على فالنسيا، حيث دخل بديلاً في الدقيقة الـ82 بدلاً من داني كارفاخال، وفي الـ29 من الشهر عينه سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2 على نابولي، ليقرر في عام 2024 الرحيل إلى الدوري الإيطالي بعقدٍ يمتد لأربعة أعوام مقابل ستة ملايين يورو، وهناك سجل أول أهدافه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول أمام بارما.

وُلد نيكو باز في سانتا كروز دي تينيريفي الواقعة في جزر الكناري، وكان مؤهلاً لتمثيل كلّ من منتخبي إسبانيا والأرجنتين على المستوى الدولي، لكنه في نهاية المطاف اختار "التانغو"، بعدما استُدعي للمرة الأولى في مارس/ آذار 2022، وكان ضمن القائمة الأولية التي ضمّت 48 لاعباً للمشاركة في كأس العالم بقطر، لكنه لم يدخل في النهاية ضمن خطط المدرب ليونيل سكالوني، ليحضر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ضمن تصفيات المونديال، حين فاز المنتخب على بوليفيا بنتيجة 6-0.