بيريز يخسر معركة قانونية جديدة بسبب مشروع ملعب سانتياغو برنابيو

- رفضت محكمة العدل العليا في مدريد الطعن المقدم من بلدية مدريد ونادي ريال مدريد، مؤيدة قرار إبطال ترخيص بناء مرأبين للسيارات بجانب ملعب "سانتياغو برنابيو"، مما يمثل انتصارًا لرابطة السكان المتضررين. - المحكمة رأت أن المشروع لا يحقق مصلحة عامة، مما يتيح للبلدية والنادي تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا الإسبانية، وهو ما قد يؤجل تنفيذ المشروع. - المشروع يعتبر محورياً لريال مدريد ورئيسه بيريز، حيث يسعى النادي لتحويل ملعب برنابيو إلى مجمع ترفيهي متكامل يدر أرباحاً إضافية.

رفضت محكمة العدل العليا في مدريد الطعن الذي قدّمته بلدية مدريد ونادي ريال مدريد، وأيّدت قرار إبطال الترخيص الخاصّ بأعمال بناء مرأبين للسيارات بجانب ملعب "سانتياغو برنابيو". ويأتي هذا القرار لصالح رابطة السكان المتضررين من الملعب، والتي كانت قد قدّمت شكوى بسبب مخالفات متعدّدة في عملية منح المشروع، في حكمٍ يُعدّ ضربة جديدة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، الذي خسر هذه المعركة القانونية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن ريال مدريد، بقيادة بيريز، وبلدية العاصمة الإسبانية سيضطران إلى مواصلة الصراع القضائي من أجل تنفيذ مشروع إنشاء موقفي السيارات، وهو المشروع الذي منحته البلدية للنادي الملكي، صاحب التصميم، ففي المرحلة الأولى من القضية كانت المحكمة قد أيدت الطعن الذي قدّمه سكان الحي المجاور لملعب الفريق الأبيض، لتتقدّم بعدها البلدية باستئناف أمام محكمة العدل العليا في مدريد، التي أصدرت حكمها مجدداً لمصلحة السكان.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة ترى أن بلدية مدريد لم تتمكن من إثبات أن إنشاء الموقفين، أحدهما متصل مباشرة بموقف سيارات ملعب سانتياغو برنابيو، يحقق مصلحة عامة أو هدفاً ذا منفعة مجتمعية بما يتماشى مع مخطط التنظيم العمراني والخطة الخاصة المطبقة، وبذلك، تسجّل رابطة السكان المتضررين من "سانتياغو برنابيو" انتصاراً جديداً أمام بيريز، رغم أن الحكم يتيح للبلدية والنادي تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا الإسبانية، في خطوة قد تؤجل تنفيذ المشروع لفترة إضافية.

ويُعدّ هذا المشروع محورياً بالنسبة لفريق ريال مدريد ورئيسه بيريز، الذي يواجه أيضاً دعاوى قضائية أخرى تتعلق بتجاوزات الضوضاء، التي أجبرت النادي على إلغاء جميع الحفلات الموسيقية المقررة في ملعب "سانتياغو برنابيو" الجديد، ويرى النادي أن هذه المرائب تمثّل جزءاً أساسياً من رؤيته لتطوير ملعب برنابيو المتعدد الاستخدامات، القادر على احتضان الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية الكبرى إلى جانب مباريات الفريق، ضمن خطة طموح تهدف لتحويله إلى مجمّع ترفيهي متكامل يدرّ أرباحاً إضافية للنادي الملكي.