بيريز يجتمع بلاعبي ريال مدريد بعد خسارة الديربي

- تعرض ريال مدريد لخسارة صادمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2، مما أثار قلق الجماهير بعد سلسلة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني. - رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، زار اللاعبين بعد المباراة، محاولاً رفع معنوياتهم دون توجيه انتقادات حادة، استعداداً لمباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة. - رغم الخسارة، أبدى بيريز ثقته في قدرة الفريق على التعافي، مشيراً إلى أهمية التعلم من الأخطاء، خاصة في ظل التنافس التاريخي مع أتلتيكو مدريد.

توجه رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (78 عاماً) إلى حجرات ملابس فريقه بعد خسارة مواجهة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت، بنتيجة (2-5)، وهي العثرة الأولى في طريق النادي الملكي بالدوري الإسباني بعد ستة انتصارات توالياً، ولكنها تركت صدمة قوية بين جماهير الفريق، نظراً لأن رفاق كيليان مبابي تقدموا في النتيجة عند منتصف الشوط الأول (1ـ2)، قبل أن يشهد مستواهم تراجعاً كبيراً خلال الشوط الثاني، وتهتز الشباك في ثلاث مناسبات إضافية.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني، اليوم الأحد، أن بيريز أصرّ على توجيه رسالة إلى اللاعبين بعد الخسارة القاسية، ولكنه لم يعتمد على خطاب قوي لتحفيز نجوم الفريق عقب الهزيمة الصادمة، أو مهاجمة عدد منهم، بل حاول رفع المعنويات قبل المواعيد التي تنتظر النادي مستقبلاً، إذ إن الريال سيخوض مباريات دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ومِن ثمّ سيكون في حاجة ليكون في أفضل حالاته، لتفادي خسارة نقاط في "الشامبيونزليغ".

وقال بيريز مخاطباً اللاعبين في حجرات الملابس: "اليوم لم يكن يومنا، لقد لعبوا بشكل أفضل وخسرنا.. علينا أن نتعلم من هذا، نحن ريال مدريد وسوف نتعافى". ويتضح من كلمات رئيس الريال أنه يتفهم الوضع، ولا يشكّ في قدرات الفريق، رغم تأثير الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، بحكم التنافس التاريخي بين الناديين، ورغبة كل فريق بإسعاد جماهيره في هذه المباراة المميزة كل موسم، ولكن الكلمة هذه المرة كانت من جانب الأتلتي، الذي كان يُعاني كثيراً قبل مواجهة جاره.

ولم يقدم ريال مدريد مستوى جيداً في مواجهة الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، فقد كان أداء عدد من نجومه مخيباً، وهو ما أثر على أداء الفريق دفاعياً، بعدما تلقى خمسة أهداف، وكان قريباً من قبول أهداف أخرى، ولكن الحظ أسعفه في مناسبات عديدة، وجنّبه خسارة بفارق أكبر.