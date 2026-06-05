بيريز يؤكد التعاقد مع نجم إنتر بعد مورينيو ومدافع ليفربول

- أعلن فلورنتينو بيريز عن تعاقد ريال مدريد مع دنزل دومفريز من إنتر ميلان، بالإضافة إلى جوزيه مورينيو كمدرب وإبراهيما كوناتيه كمدافع، مع تأكيد الإعلان الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية. - بيريز يخطط لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو لضم نجم كبير في دوري أبطال أوروبا، في حال فوزه بالانتخابات، دون الكشف عن اسم اللاعب المستهدف. - المنافسة بين بيريز وإنريكي ريكيلمي تحتدم، حيث يعرض كل منهما برنامجه الانتخابي، مع وعود ريكيلمي بضم هالاند وتعيين راؤول وهييرو في مناصب إدارية.

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (78 سنة)، التعاقد مع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في ميركاتو الصيف الحالي، وهو الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل من أجل الاستمرار في منصبه لسنوات إضافية.

وكان فلورنتينو بيريز أعلن في تصريحات سابقة أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، سيقود النادي الملكي في الموسم المقبل بالإضافة إلى حسم صفقة الفرنسي، إبراهيما كوناتيه، مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، ليؤكد مساء أمس الخميس أنه حسم صفقة الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الهولندي، دنزل دومفريز، على أن يُعلن النادي الإسباني كل الصفقات رسمياً بعد انتخابه رئيساً للنادي الملكي.

وقال بيريز في مقابلة تلفزيونية على قناة "كواترو" قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي ستُقام يوم الأحد المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو "مورينيو وكوناتيه قادمان، والآن يمكنني أيضاً أن أقول لكم: تعاقدنا كذلك مع دومفريس. ظهير أيمن جيد جداً"، وفي هذا الإطار أشارت صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، إلى أن الظهير الهولندي، لديه شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو في عقده، وسيدفع ريال مدريد القيمة المالية.

في المقابل، أكد بيريز أنه سيتعاقد مع لاعب نجم آخر في ميركاتو الصيف في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية للنادي الملكي في مواجهة المرشح المنافس، إنريكي ريكيلمي، وأشار أنه سيُقدّم عرضاً لا يقل عن 150 مليون يورو لضم النجم وذكر في حديثه: "سأقدّم قريباً عرضاً لناد كبير في دوري أبطال أوروبا، على الأرجح اعتباراً من الثلاثاء. سيكون أكبر مبلغ يدفعه ريال مدريد على الإطلاق من أجل لاعب: 150 مليون يورو، على الأقل"، رافضاً الكشف عن اسم اللاعب المستهدف، لكنه أوضح أنه سيكون لاعباً هجومياً "ينطلق من الوسط نحو الهجوم".

ويخوض بيريز وريكيلمي منافسة شرسة خلال الأيام الأخيرة قبل إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل، وكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي ومشروعه الرياضي في النادي الملكي، وكان ريكيلمي (37 عاماً) شدد من جهته على أنه في حال فوزه في صناديق الاقتراع سيضم هالاند ولاعب وسط المنتخب الإسباني رودري، وسيعيّن أسطورتي مدريد راؤول غونزاليس وفرناندو هييرو مديرين رياضيين ومديراً لمركز التكوين.