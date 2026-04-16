بيريز وبّخ نجوم ريال مدريد بسبب نتائج "إبريل الأسود"

- رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وبخ لاعبي الفريق بعد فشلهم في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن موسمين دون ألقاب غير مقبولين لنادٍ بحجم ريال مدريد. - شهر إبريل كان كارثياً لريال مدريد، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في جميع البطولات، مما يهدد بخروجهم دون ألقاب للموسم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ 16 عاماً. - إدارة النادي تخطط لتغييرات شاملة، بما في ذلك تعيين يورغن كلوب كمدرب جديد، وإجراء صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفية لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

سارع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (79 عاماً)، إلى غرف خلع الملابس، حتى يوبخ نجوم الفريق الملكي، الذين فشلوا في خطف التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في مجموع المواجهتين أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (6-4)، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الخميس، أنّ بيريز لم ينتظر عودة نجوم ريال مدريد إلى الفندق، قبل السفر من مدينة ميونخ الألمانية إلى العاصمة مدريد، بل على العكس نزل من المقصورة الرئيسية في ملعب "أليانز أرينا" مباشرة صوب غرف خلع الملابس، ووجه كلامه مباشرة إلى اللاعبين، بقوله: "أقدر جهودكم، لكن هذا الموسم كان مخيباً لآمال الجميع".

وتابع بيريز: "أنتم تعلمون مدى صعوبة أن تكونوا لاعبين في ريال مدريد، لكنّ موسماً واحداً من دون لقب يُعتبر فشلاً لدينا، لأننا باختصار ريال مدريد، إلا أن موسمين دون لقب أمر لا يطاق، وكلّكم تعرفون أن اللعب بهذا القميص شرف عظيم لأي لاعب كرة قدم في العالم، والجميع يحلم بارتداء قميص فريقنا، وهذا القميص مسؤولية، والكثير منكم قصّر في تحمل المسؤولية، ولم تلبوا توقعات النادي".

شهر أسود للريال.. صفر انتصارات في إبريل

من جهتها، اعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يعيش كابوساً حقيقياً خلال شهر إبريل/ نيسان الجاري، لأن الفريق الملكي لم يستطع تحقيق الانتصار في أي مواجهة لعبها بجميع البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى أن رفاق الفرنسي كيليان مبابي في طريقهم نحو الخروج دون ألقاب للموسم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث نهائياً منذ 16 عاماً.

وأفادت الصحيفة الإسبانية المقربة من إدارة نادي ريال مدريد، بأنّ كتيبة المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا "تعيش في شهر أسود مليء بالمصائب والصعاب، بعدما تجرع الفريق مرارة الهزيمة أمام ريال مايوركا في الليغا، ثم الخسارة على أرضها بهدفين مقابل هدف ضد بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل التعادل، الذي كان بطعم الهزيمة أمام جيرونا في المسابقة المحلية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد، وفّرت بتوفير كل شيء لرفاق مبابي، حتى أن الرئيس بيريز سافر برفقة البعثة، حتى يدعم كتيبة المدرب أربيلوا ضد بايرن ميونخ في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، الأمر الذي جعل العملاق "البافاري" يخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي في المسابقة القارية.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن نية بيريز إجراء تغييرات شاملة في تشكيلة الفريق الملكي، حيث من المتوقع أن يتولى المدرب الألماني، يورغن كلوب، مسؤولية الجهاز الفني، بالإضافة إلى خروج العديد من الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل حسم الكثير من الصفقات القوية، التي تجعل رفاق مبابي يعودون مرة أخرى إلى منصات التتويج.