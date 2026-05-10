بيريز مصرّ على موقفه من برشلونة: رفض الاجتماع مع لابورتا

- يرفض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الاجتماع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بسبب قضية "نيغريرا" التي تسببت في توتر العلاقات بين الناديين منذ عام 2023، حيث يطالب بيريز بانتظار القرار النهائي للقضية. - بدأت القطيعة بين بيريز ولابورتا في مارس 2023، حيث لم يحضر بيريز مباريات في ملعب كامب نو لأول مرة منذ 20 عاماً، ويعتزم الاستمرار في هذا النهج حتى يتم حسم القضية. - تتعلق قضية "نيغريرا" بمدفوعات برشلونة لشركات مملوكة لنيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، حيث ينفي نيغريرا تلقي رشاوى لصالح برشلونة.

يُصر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (79 عاماً)، على موقفه من الغريم التاريخي برشلونة، بعدما رفض السفر إلى المدينة، من أجل الاجتماع مع نظيره خوان لابورتا، قبل ساعات من انطلاق مواجهة الكلاسيكو، ضمن منافسات الليغا، مساء اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، السبت، أنّ بيريز لم يسافر إلى مدينة برشلونة منذ عام 2023، بعدما انتشرت قضية "نيغريرا"، ورفض الجلوس والاجتماع مع لابورتا، ما يعني أن العلاقة بين الناديين ما زالت متوترة، وبخاصة أنّ رئيس ريال مدريد يُطالب بضرورة الاستماع إلى القرار النهائي للقضية، التي تواصل إثارة الرأي العام في أوروبا نظراً إلى حساسيتها.

وتابعت أنّ بيريز بدأ القطيعة مع لابورتا، في 19 مارس/ آذار عام 2023، بعد شهر واحد فقط من اندلاع قضية "نيغريرا"، إذ لن يكون المسؤول الأول في نادي ريال مدريد جالساً في المقصورة الرئيسية بملعب كامب نو لأول مرة منذ 20 عاماً، بالإضافة إلى نيته مواصلة السير على هذا الأمر، حتى حسم موضوع القضية بشكل نهائي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ بيريز رفض جعل أي شخص في مجلس إدارة نادي ريال مدريد يجلس في اجتماع مع ممثلي نادي برشلونة أثناء حضور الفعاليات، التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم أو رابطة الليغا، بالإضافة إلى أن المسؤول الأول في "الملكي" أغلق الأبواب أمام لابورتا، من أجل الاجتماع معه قبل مواجهة الكلاسيكو، التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعهد بأنه ملتزم بهذه القرارات، حتى حسم قضية "نيغريرا" بشكل نهائي.

وتتعلق قضية "نيغريرا" التي تفجرّت بشكل رسمي في 15 فبراير/ شباط 2023، بنادي برشلونة ونائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا. وتدور القضية حول مدفوعات بلغت 7.3 ملايين يورو دفعها برشلونة إلى شركات مملوكة لنيغريرا من عام 2000 إلى 2018 خلال فترة عمله مع اللجنة الفنية للحكام. ويدعي برشلونة أنه استأجر نيغريرا كـ"مستشار خارجي" قدم للنادي تقارير "متعلقة بالحكم الاحترافي". ومن جهته، ينفي نيغريرا تلقي رشاوى لصالح برشلونة في ما يتعلق بقرارات التحكيم.