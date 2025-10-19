بيرلو وسرّ تفضيله موراتا على رونالدو.. مساعده السابق يكشف الكواليس

كرة عالمية
روما

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 أكتوبر 2025
بيرلو مدرب يوفنتوس مع المهاجم الإسباني موراتا في ملعب أليانز، 6 مارس 2021 (Getty)
بيرلو مدرب يوفنتوس مع المهاجم الإسباني موراتا في ملعب أليانز، 6 مارس 2021 (Getty)
+ الخط -

أثار المساعد السابق للمدرب الإيطالي، أندريا بيرلو (46 عاماً)، التركي ألبارسلان إردم (36 عاماً)، مفاجأة كبيرة في تصريحاته الأخيرة، إذ كشف سر تفضيل بيرلو الاعتماد على المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا (32 عاماً)، على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، خلال قيادته فريق يوفنتوس الإيطالي في موسم 2020-2021. 

وقال ألبارسلان في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت: "أجرينا تحليلاً، وقدّم لنا المحلل بعض البيانات، وكان واضحاً أن بيرلو لم يكن يحب ديبالا، وأن أسلوب لعبه لم يكن مناسباً إطلاقاً لكريستيانو رونالدو، كان يريد تطبيق الضغط العالي، وأظهرت الإحصاءات أن رونالدو كان الأضعف من حيث الركض السريع (السرعات القصوى)، لم يكن يريده، لكنه لم يستطع فعل شيء، لأنه ببساطة كريستيانو رونالدو". 

وأضاف ألبارسلان، الذي عمل مع بيرلو خلال تجربته في نادي فاتح كاراغومروك التركي بين يوليو/تموز 2022 ومايو/أيار 2023، أن المدرب الإيطالي اعتمد على نظام (4-4-2) الذي لم يكن مناسباً لقدرات النجم البرتغالي الذي انتقل إلى "السيدة العجوز" عام 2018 مقابل نحو 117 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني، ليواصل قائلاً: "بيرلو كان يُفضّل ألفارو موراتا، الذي كان يتكيف تماماً مع طريقة لعبه، فأسلوبه لم يكن يعمل مع رونالدو، لكنه لم يكن قادراً على تغييره".

أندريا بيرلو مدرب سامبدوريا سابقاً في ملعب ألفريدو دالبيرتاس، 6 أغسطس 2023 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

بيرلو يعود إلى التدريب بعد عام من الغياب والوجهة الإمارات

ودرّب نجم منتخب إيطاليا سابقاً نادي يوفنتوس من شهر أغسطس/آب عام 2020 إلى شهر مايو/أيار عام 2021، وهي الفترة التي أشرف خلالها على كريستيانو رونالدو، الذي خاض تحت قيادته 44 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 36 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، من بينها 29 هدفاً في 33 مواجهة بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم فقط.

وانتهت مرحلة بيرلو ورونالدو في تورينو تقريباً في الوقت نفسه، إذ رحل الاثنان عن النادي في نهاية ذلك الموسم، وبعد ذلك، تولى بيرلو تدريب نادي فاتح كاراغومروك ثم سامبدوريا الإيطالي، قبل أن يصبح مدرباً لنادي يونايتد أف سي الإماراتي، ومقره دبي، منذ الصيف المنصرم، فيما عاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل انتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى نادي النصر السعودي، حيث لا يزال مستمراً معه حتى اليوم.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
نيمار خلال لقاء مع سانتوس بالدوري البرازيلي، 17 أغسطس 2025 (ألكسندر شنايدر/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

نيمار يريد العودة إلى أحد أندية أوروبا بسبب مونديال 2026

عثمان معما في ملعب إلياس فيغيروا براندر في 15 أكتوبر 2025 (مارسيلو هيرنانديز /Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

برشلونة يراقب نجم أشبال منتخب المغرب

ترامب خلال بطولة كأس رايدر للغولف، 26 سبتمبر 2025 (أندرو ريدنجتون/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ترامب يحوّل تأشيرة كأس العالم إلى كابوس بسبب تغريدات ونُكت