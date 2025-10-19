أثار المساعد السابق للمدرب الإيطالي، أندريا بيرلو (46 عاماً)، التركي ألبارسلان إردم (36 عاماً)، مفاجأة كبيرة في تصريحاته الأخيرة، إذ كشف سر تفضيل بيرلو الاعتماد على المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا (32 عاماً)، على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، خلال قيادته فريق يوفنتوس الإيطالي في موسم 2020-2021.

وقال ألبارسلان في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت: "أجرينا تحليلاً، وقدّم لنا المحلل بعض البيانات، وكان واضحاً أن بيرلو لم يكن يحب ديبالا، وأن أسلوب لعبه لم يكن مناسباً إطلاقاً لكريستيانو رونالدو، كان يريد تطبيق الضغط العالي، وأظهرت الإحصاءات أن رونالدو كان الأضعف من حيث الركض السريع (السرعات القصوى)، لم يكن يريده، لكنه لم يستطع فعل شيء، لأنه ببساطة كريستيانو رونالدو".

وأضاف ألبارسلان، الذي عمل مع بيرلو خلال تجربته في نادي فاتح كاراغومروك التركي بين يوليو/تموز 2022 ومايو/أيار 2023، أن المدرب الإيطالي اعتمد على نظام (4-4-2) الذي لم يكن مناسباً لقدرات النجم البرتغالي الذي انتقل إلى "السيدة العجوز" عام 2018 مقابل نحو 117 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني، ليواصل قائلاً: "بيرلو كان يُفضّل ألفارو موراتا، الذي كان يتكيف تماماً مع طريقة لعبه، فأسلوبه لم يكن يعمل مع رونالدو، لكنه لم يكن قادراً على تغييره".

ودرّب نجم منتخب إيطاليا سابقاً نادي يوفنتوس من شهر أغسطس/آب عام 2020 إلى شهر مايو/أيار عام 2021، وهي الفترة التي أشرف خلالها على كريستيانو رونالدو، الذي خاض تحت قيادته 44 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 36 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، من بينها 29 هدفاً في 33 مواجهة بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم فقط.

وانتهت مرحلة بيرلو ورونالدو في تورينو تقريباً في الوقت نفسه، إذ رحل الاثنان عن النادي في نهاية ذلك الموسم، وبعد ذلك، تولى بيرلو تدريب نادي فاتح كاراغومروك ثم سامبدوريا الإيطالي، قبل أن يصبح مدرباً لنادي يونايتد أف سي الإماراتي، ومقره دبي، منذ الصيف المنصرم، فيما عاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل انتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى نادي النصر السعودي، حيث لا يزال مستمراً معه حتى اليوم.