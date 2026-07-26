بيرلو مُهدد بالاستبعاد من تدريب منتخب إيطاليا بسبب روسيا

- يواجه أندريا بيرلو احتمال فقدان فرصة تدريب منتخب إيطاليا بسبب علاقاته التجارية مع روسيا، مما أثار قلق الاتحاد الإيطالي والسياسيين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. - رفض بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب، مما جعل بيرلو مرشحاً بارزاً، لكن ارتباطاته مع روسيا قد تعرقل تعيينه، رغم الاتفاق المبدئي حتى عام 2030. - يُراجع رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية العقود التجارية لبيرلو قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يثير الشكوك حول قيادته للأزوري في دوري الأمم الأوروبية.

بات الإيطالي أندريا بيرلو (47 سنة) مُهدداً بفقدان فرصة تدريب منتخب إيطاليا، بعد أن كان من أبرز المرشحين لقيادة "الأزوري" في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن رفض المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرض الاتحاد الإيطالي، وكذلك رفض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب بطل العالم أربع مرات أيضاً، بسبب ارتباطه مع منتخب البرازيل.

ونشرت الصحف الإيطالية، مثل "لا غازيتا ديللو سبورت" و"كورييري ديلو سيرا" و"لا ريبوبليكا"، الأحد، تفاصيل حول إمكانية إلغاء الاتفاق الذي يقضي بتدريب بيرلو منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة، بسبب مخاوف أثارها الاتحاد الإيطالي وعدة سياسيين بشأن علاقته التجارية مع روسيا، خصوصاً بعد أن كانت المعلومات قد أشارت إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق لتعيين بيرلو مدرباً حتى عام 2030.

ويتولى بيرلو تدريب نادي يونايتد إف سي دبي الإماراتي، المملوك لرجل الأعمال الروسي سيرجي لوماكين، كما يعمل المدافع الدولي السابق سفيراً إعلامياً لشركة "فونبيت" الروسية للمراهنات، وشارك مؤخراً في فعاليات في مدينة موسكو الروسية، مما أثار حفيظة الأوساط الرياضية والسياسية في إيطاليا وخارجها في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأشارت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو يُراجع حالياً العقود والارتباطات التجارية الخاصة ببيرلو، وتحديداً مع روسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تعيينه مدرباً للمنتخب الإيطالي، الأمر الذي سيُثير الكثير من الشكوك حول إمكانية قيادة نجم منتخب إيطاليا السابق للأزوري في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي ستنطلق في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وشارك بيرلو في 116 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وكان عنصراً أساسياً في التتويج بلقب كأس العالم 2006، وسبق له تدريب ناديي يوفنتوس وسامبدوريا، محققاً نجاحات متواضعة، قبل تدريبه يونايتد إف سي، وبدأ الاتحاد الإيطالي بالبحث عن مدرب جديد بعد استقالة المدرب السابق جينارو غاتوزو، إثر فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.