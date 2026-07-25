بيرلو مدرباً لمنتخب إيطاليا وهذا موعد الإعلان الرسمي وراتبه

- أندريا بيرلو، نجم كرة القدم الإيطالي السابق، سيصبح مدرباً لمنتخب إيطاليا بعد فشل التعاقد مع بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي، حيث وافق بيرلو على العرض فور تلقيه من باولو مالديني. - بيرلو سيوقع عقداً حتى نهاية كأس العالم 2030 براتب 1.5 مليون يورو سنوياً، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي طلبه غوارديولا، مما سهل الاتفاق. - الإعلان الرسمي عن تعيين بيرلو متوقع الأسبوع المقبل، بعد إنهاء عقده مع نادي يونايتد إف سي الإماراتي، وسط توقعات بتزامن الإعلان مع اجتماع الاتحاد الإيطالي.

سيُصبح نجم كرة القدم الإيطالية سابقاً، أندريا بيرلو (47 سنة)، مدرباً لمنتخب إيطاليا الأول، وذلك بعد فشل مهمة تعيين المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الذي أصرّ على طلب الراحة والجلوس مع عائلته بدلاً من العودة إلى التدريب، وأيضاً المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي أكد أنه مرتبط بعقد مع منتخب البرازيل.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا"، السبت، أن بيرلو وافق على مهمة قيادة منتخب إيطاليا فور تلقيه الاتصال من المدير الفني والتقني الجديد، باولو مالديني، وبحسب المعلومات فإن بيرلو سيُوقع عقداً حتى نهاية بطولة كأس العالم 2030، وسيبلغ راتبه حوالي 1,5 مليون يورو سنويا، وهو الراتب الذي ربما سهّل مهمة الاتفاق معه، خصوصاً بعد أن أشارت عدة تقارير صحافية إلى أن غوارديولا سيطلب حوالي 20 مليون يورو.

في المقابل، من المتوقع أن يُعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تعيين بيرلو مدرباً لمنتخب إيطاليا الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، بعدما تم الاتفاق على كل تفاصيل العقد الجديد، ولا يزال بيرلو مرتبطاً بعقد مع نادي يونايتد إف سي الإماراتي الذي تعاقد معه الصيف الماضي، وبالتالي يتعين عليه أولاً إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، ومع ذلك، لا يُتوقع صدور إعلان رسمي قبل الاثنين أو الثلاثاء وفقاً لـ"فوتبول إيطاليا"، نظراً إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيعقد اجتماعه الثلاثاء المقبل.

ومن الناحية الفنية، لم يعد الاتحاد الإيطالي مشاركاً بشكل مباشر في اتخاذ قرار تعيين مدرب المنتخب الجديد، بعدما استحدث منصب المدير الفني وأسنده إلى مالديني، ومع ذلك، فإن توقيت الاجتماع ربما يكون مناسباً لتزامنه مع تقديم المدرب الجديد رسمياً. يُذكر أن إيطاليا بطلة العالم أربع مرات فشلت في التأهل إلى كأس العالم في ثلاث مرات متتالية (2018 و2022 و2026).