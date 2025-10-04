- عاش فاكوندو بيرتوليو لحظات مميزة في 2010، حيث سجل هدفين مع المنتخب الأرجنتيني بقيادة مارادونا، وانتقل بعدها إلى دينامو كييف الأوكراني. - رغم تنقله بين أندية أوروبية مثل غريمي وإيفيان، لم يصل إلى النخبة، وعاد إلى الأرجنتين ليلعب مع تيغري، ثم عاد إلى أوروبا مع أستراس تريبولي وآريس سالونيكا. - اختتم مسيرته بالعودة إلى نادي سنتيناريو في الأرجنتين، حيث قاد الفريق إلى نهائي كأس سانتا في، مستعيدًا دوره كلاعب قيادي.

عاش فاكوندو بيرتوليو خلال النصف الأول من عام 2010، حلماً بالنسبة للاعب الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً حينها، بعد أن سجل هدفين في مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن يتم بيعه إلى دينامو كييف الأوكراني، قبل انطلاق موسم الأبيرتورا.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الجمعة، أنه رغم تنقله بين عدة دول أوروبية، لم يتمكن من الوصول إلى صفوف النخبة الأوروبية، واليوم، في ختام مسيرته، يدافع عن ألوان نادي سنتيناريو في دوري الأقاليم الأرجنتيني. وظهر المهاجم لأول مرة مع الساباليرو في موسم كلوسورا 2009 وسرعان ما لفت الأنظار. وكان عام 2009 مثمراً للفريق، إذ أنهى الدوري في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن فيليز بطل المسابقة، والثالث في الأبيرتورا بفارق سبع نقاط عن بانفيلد. وأهل هذا الأداء بيرتوليو إلى المشاركة في كوبا ليبرتادوريس 2010. وتميز بيرتوليو خلال تلك البطولة، بعد تسجيله هدفاً من ثلاثة أهداف في فوز كولون على ديبورتيو يونفيرسيداد التشيلي 3-2 في مباراة الذهاب.

وعلى الرغم من تراجع مستوى كولون في كلوسورا 2010 إلى المركز 14، حافظ بيرتوليو على أدائه الجيد، وسجل ثنائية في مرمى بوكا جونيورز في الفوز 3-0 يوم 8 إبريل/نيسان، في المباراة التي تعرّض فيها لإصابة قوية. وبعد شهر، عاش بيرتوليو ذروة مسيرته، عندما استدعاه مارادونا لتشكيل منتخب أرجنتيني يضم لاعبي الدوري المحلي لمواجهة هايتي ودياً. وفاز المنتخب حينها برباعية، وسجل بيرتوليو منها هدفين، بينما أحرز مارتن باليرمو وسيباستيان بلانكو الهدفين الآخرين، وكانت المباراة أيضاً وداعية لأرييل أورتيغا مع المنتخب. وبعدها، لم ينجح بيرتوليو في حجز مكانه بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بينما كان زميلاه دييغو بوزو وأرييل غارس ضمن القائمة.

وفي منتصف 2010 تم بيعه إلى دينامو كييف الأوكراني مقابل أربعة ملايين دولار، وشارك مع الأسطورة أندريه شيفتشينكو، لكنه لم يُعتمد عليه بعدها، وانتقل إعارة إلى غريمي البرازيلي وإيفيان الفرنسي، قبل أن يعود إلى الأرجنتين مع تيغري، ثم سافر مجدداً إلى أوروبا مع أستراس تريبولي اليوناني، ولاحقاً لعب لأندية باس لاميا، آريس سالونيكا، فولوس وإيراكليس، مع محطات قصيرة في أورداباسي الكازاخستاني وألدوسيفي مار دل بلاتا الأرجنتنيني. وفي خطوة مفاجئة، قرر بيرتوليو العودة إلى مسقط رأسه سان خوسيه دي لا إسكينا، ليلعب مجدداً مع سنتيناريو، حيث بدأ مسيرته الكروية، وعاد لاعباً فعالاً وقيادياً، وقاد الفريق نحو نهائي كأس سانتا في.