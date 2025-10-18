بيراميدز يهزم نهضة بركان ويعزز الهيمنة المصرية على السوبر الأفريقي

- تُوّج نادي بيراميدز المصري بكأس السوبر الأفريقي 2025 بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، سجله الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 75، ليحقق بيراميدز أول ألقابه في السوبر الأفريقي وثاني ألقابه القارية. - شهدت المباراة تكتيكاً دفاعياً من كلا الفريقين، حيث اعتمد مدرب نهضة بركان، معين الشعباني، على خطة دفاعية، بينما كلف مدرب بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، لاعبي الوسط بأدوار دفاعية لمواجهة مرتدات بركان. - بدأ بيراميدز المباراة بنشاط هجومي، وكاد يسجل مبكراً، بينما شهد الشوط الثاني ضغطاً من نهضة بركان، لكن بيراميدز نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

تُوّج نادي بيراميدز المصري، بطلاً لكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم نسخة 2025، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في اللقاء، الذي جمع بينهما، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وسجل الكونغولي فيستون ماييلي الهدف في الدقيقة الـ 75.

وتعد المرة الأولى التي يحقق فيها بيراميدز لقب بطل السوبر الأفريقي، وهو ثاني ألقابه القارية، بعد تتويجه ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا قبل أشهر قليلة، ورفع عدد ألقابه بشكل عام إلى أربعة ألقاب، وأصبح ثالث الأندية المصرية فوزاً بالسوبر الأفريقي بعد الأهلي والزمالك، كما أكد تفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في السوبر الأفريقي.

وجاءت المباراة تكتيكية في أحداثها بسبب الأداء المتحفظ من جانب مدرب نهضة بركان المغربي، التونسي معين الشعباني، الذي راقب جيداً مصادر الخطورة في تشكيلة بيراميدز، إلى جانب عدم مغامرة مدرب بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وتكليف لاعبي الوسط بأدوار دفاعية لمواجهة مرتدات بركان.

وشهدت تشكيلة بيراميدز مفاجأة تصدرها بدء المواجهة بالدفع بلاعبه مصطفى فتحي في الجناح الأيمن، بعد غياب طويل بداعي الإصابة، والرهان على أحمد عاطف قطة في الجناح الأيسر، ووضع إيفرتون البرازيلي بديلاً. وفي المقابل اعتمد مدرب نهضة بركان، التونسي معين الشعباني، على خطة (4-3-3) في أرض الملعب، وبدأ بلاعبي وسط أصحاب ميول دفاعية، وفرض رقابة لصيقة على مصطفى فتحي ووليد الكرتي، بنجاح خاصة في الشوط الأول.

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بنشاط هجومي ملحوظ، وكاد يسجل في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه الكونغولي، فيستون ماييلي، من تسديدة قوية مرت بجوار قائم الحارس المغربي، منير المحمدي، الذي تصدى لتسديدة قوية من وليد الكرتي في الدقيقة الـ 15، ولاحت في المقابل فرص لبركان عبر بول باسين في الدقيقة الـ 33 وإسماعيل قندوس في الدقيقة الـ 41، تصدى لها حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي ودفاعه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأ نهضة بركان بالضغط على بيراميدز، ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الـ 50، تصدى لها مدافع الفريق المصري، محمد حمدي، فيما أهدر أحمد عاطف قطة هدفاً لبيراميدز من تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة الـ 55، وتصدى حارس بركان لفرصة من فيستون ماييلي في الدقيقة الـ 63، وشهدت الدقيقة الـ 75 نجاح بيراميدز في تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر تمريرة ذهبية من الظهير الأيمن المغربي، محمد الشيبي، حولها المهاجم الكونغولي إلى هدف أول. وضغط نهضة بركان هجومياً بعد ذلك، بحثاً عن التعادل، وأجرى مدربه عدة تغييرات هجومية دون جدوى، ليطلق الحكم السوداني، محمود إسماعيل صافرة النهاية، معلناً فوز بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي.