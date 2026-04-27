بيراميدز يهزم الأهلي وصراع لقب الدوري المصري يشتعل مع الزمالك

- حقق نادي بيراميدز فوزاً كبيراً على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، مستغلاً تعثر الزمالك بالتعادل السلبي أمام إنبي، ليقترب من صدارة الدوري المصري. - سجل فيستون مايلي هدفين في الدقائق 71 و78، مستفيداً من أخطاء دفاع الأهلي، بينما أضاف كريم حافظ الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. - بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ44 نقطة، والزمالك يتصدر بـ50 نقطة، مما يشعل المنافسة على لقب الدوري.

حقق نادي بيراميدز انتصاراً عريضاً على غريمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، ليستغل بذلك تعثر الزمالك الذي تعادل سلبياً أمام فريق إنبي.

وانتظر نادي بيراميدز حتى الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني في المواجهة ليتمكن نجمه الكونغولي فيستون مايلي من تسجيل الهدف الأول في شباك حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، حيث استطاع المهاجم استغلال الخطأ الكبير الذي وقع فيه المدافع ياسر إبراهيم، الذي فشل في منح تمريرة صحيحة إلى زميله.

واستطاع الأهلي إحراز هدف التعادل بعد أربع دقائق بعدما أعطى المغربي أشرف بن شرقي تمريرة إلى زميله محمود تريزيغيه الذي سجلها في الشباك، لكن تقنية الفيديو المساعد (فار) تدخلت وأعلنت وجود حالة تسلل على قائد الفريق الأحمر، الأمر الذي استغله نجوم بيراميدز جيداً، بعدما عاد فيستون مايلي إلى هز شباك شوبير في الدقيقة 78.

ولم يتراجع بيراميدز رغم تسجيله هدفين في شباك الأهلي، بل واصل ضغطه الكبير حتى حصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لينجح كريم حافظ في تعزيز النتيجة بهدف ثالث حسم فيه المواجهة أمام الفريق الأحمر، الذي بقي في المركز الثالث بجدول ترتيب مرحلة حسم الدوري المصري لكرة القدم برصيد 44 نقطة.

وبات بيراميدز، الذي وصل إلى النقطة رقم 47، ويحل في المركز الثاني، ينتظر هدية من الأهلي، الذي يستعد إلى خوض مواجهة القمة، يوم الجمعة المقبل، أمام غريمه الزمالك، الذي يطمح إلى حسم لقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم بعدما واصل تربعه على عرش جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 50 نقطة.