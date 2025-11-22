- رفض نادي بيراميدز المصري السماح للاعبه وليد الكرتي بالمشاركة مع منتخب المغرب الرديف في كأس العرب، مما أثار استياء المدرب طارق السكتيوي الذي كان يأمل في ضم اللاعب لتعزيز صفوف الفريق. - المدرب الكرواتي كرونسلاف يوتشيتش أكد أن النادي لن يسمح للاعبيه بالانضمام إلى المنتخبات المحلية إلا في مباريات المنتخب الأول المدرجة في روزنامة الفيفا. - يدرس السكتيوي خيارات بديلة لتعويض غياب الكرتي، مثل حسام الصادق، خالد آيت أورخان، وأيوب خيري لتعزيز تشكيلة المنتخب في البطولة.

تلقى المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف طارق السكتيوي (48 عاماً) خبراً مفاجئاً، بعد رفض نادي بيراميدز المصري الترخيص للاعبه وليد الكرتي (31 عاماً)، بالمشاركة رفقة رديف المغرب في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها الدوحة القطرية اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم وتستمر حتى الـ18 منه.

وقطع مدرب نادي بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يوتشيتش الشك باليقين، حينما أعلن رفضه تحرير النجم المغربي وليد الكرتي للالتحاق بمعسكر منتخب الرديف، ورغم استدعائه رسمياً من المدرب طارق السكتيوي لتدعيم صفوف كتيبته في البطولة العربية.

وفي هذا الإطار، قال المدرب يوتشيتش في المؤتمر الصحافي قبل لقاء ريفرز يونايتد النيجيري، إن إدارة نادي بيراميدز لن تسمح لوليد الركراكي أو غيره بالانضمام إلى منتخبات بلدانهم في مسابقة كأس العرب، وتابع كاشفاً: "موقفنا واضح. نحن لا نرخص للاعبينا بالالتحاق بالمنتخبات المحلية، إذ نوافق فقط على مباريات المنتخب الأول، المدرجة في رزمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، السبت، من مصدر بالجهاز الفني لرديف المغرب، رفض ذكر اسمه، أن إدارة نادي بيراميدز المصري الاتحاد المغربي لكرة القدم بقرار رفضها تحرير اللاعب وليد الكرتي للمشاركة في بطولة كأس العرب، وذلك سعياً منها إلى الاحتفاظ بجميع لاعبيها تحسباً للاستحقاقات القادمة. وتشير هذه المعلومات إلى أن وليد الركراكي عبّر عن غضبه من قرار المدرب الكرواتي كرونسلاف يوتشيتش، إذ كان يأمل أن يسجل حضوره في بطولة كأس العرب برفقة رديف منتخب المغرب، بعدما ارتدى قميصه مناسبات عدّة، وعليه قد يتوجه بطلب خاص إلى رئيس النادي ممدوح عيد، من أجل الموافقة على المشاركة في كأس العرب.

ويدرس المدرب طارق السكتيوي مجموعة من الخيارات بغرض تعويض وليد الركراكي في حال تمسكت إدارة نادي بيراميدز بقرار إغلاقها الباب نهائياً أمام منتخب المغرب الرديف، ومن بين الخيارات المطروحة أمام المدرب طارق السكتيوي قائد منتخب أشبال الأطلس حسام الصادق (20 عاماً)، الذي سبق له المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين (شان)، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على نجم نادي الجيش الملكي خالد آيت أورخان (25 عاماً)، أو موهبة نادي نهضة بركان أيوب خيري (25 عاماً).