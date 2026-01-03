بيراميدز يضمّ نجم فلسطين بعد منافسة من الأهلي والزمالك

- أعلن نادي بيراميدز المصري عن التعاقد مع حامد حمدان، نجم بتروجت ومنتخب فلسطين، في صفقة بلغت قيمتها مليون دولار، ليصبح جزءاً من "الفريق السماوي" في الانتقالات الشتوية. - الصفقة أنهت قصة انتقال مثيرة، حيث كان الزمالك قريباً من ضم حمدان، لكن تعثرت الصفقة لأسباب مالية، فيما فشل الأهلي في حسم المفاوضات، مما أتاح لبيراميدز التعاقد معه. - حامد حمدان تألق مع المنتخب الفلسطيني في كأس العرب 2025 وبتروجت، ويجيد اللعب في مراكز متعددة مثل خط الوسط المدافع والجناح الأيسر.

أعلن نادي بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، التعاقد رسمياً مع حامد حمدان (25 عاماً)، نجم فريق بتروجت المصري ومنتخب فلسطين، وضمّه اليوم السبت رسمياً إلى صفوف "الفريق السماوي" في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يُعلن الفريق "السماوي" عن قيمة صفقة ضمّ حامد حمدان، التي وصلت إلى مليون دولار أميركي (حوالى 50 مليون جنيه) يحصل عليها بتروجيت، بخلاف ما يتقاضاه اللاعب في ناديه الجديد، ونشر نادي بيراميدز، مساء السبت، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حمل عنوان: "من أرض العزة إلى أرض الحضارة.. حامد حمدان في بيراميدز".

وبهذه الصفقة، يُسدل الستار على أغرب قصة انتقال عرفتها الكرة المصرية في آخر ستة أشهر، إذ كان الزمالك يملك اتفاقية مع بتروجت لشراء حامد حمدان حتى نهاية العام الماضي مقابل 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الانضمام إلى الزمالك، ولكن الصفقة تعثّرت ولم يُفعِّل الزمالك الاتفاقية لأسباب مالية بسبب توقف قيده الشتوي، وحاول النادي الأهلي ضمّ اللاعب إلى صفوفه، ولكن المفاوضات فشلت بسبب تأخره في حسم الصفقة، ليتدخل بيراميدز وينجح في التعاقد مع اللاعب الغزاوي.

ولمع حامد حمدان مع المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب الأخيرة قطر 2025، ولفت أنظار الأندية العربية الكبرى، كما برز برفقة بتروجت في الموسم الماضي، ويجيد اللعب في أكثر من مركز مثل مركز خط الوسط المدافع والجناح الأيسر.