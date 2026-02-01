بيراميدز يحقق فوزاً كبيراً على نهضة بركان في أبطال أفريقيا

- اقترب نادي بيراميدز المصري من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 بعد فوزه الكبير على نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط. - شهدت المباراة تألق لاعبي بيراميدز، حيث سجل محمود زلاكة وناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة" الأهداف، وأظهر المدرب كرونسلاف يورتشيتش براعة في إدارة اللقاء بالضغط الهجومي والاعتماد على ناصر ماهر كصانع ألعاب. - في المجموعة الرابعة، تعادل الترجي التونسي مع سيمبا التنزاني (2-2)، ليحتل المركز الثاني خلف الملعب المالي، مما يجعل المواجهة القادمة حاسمة للتأهل.

اقترب نادي بيراميدز المصري (حامل اللقب) من التأهل للدور ربع النهائي، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على نظيره نهضة بركان المغربي (بطل الكونفيدرالية) بثلاثة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2025-2026. ورفع بيراميدز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وحسم المواجهات المباشرة بينه وبين نهضة بركان، الوصيف الحالي، برصيد سبع نقاط.

وشهدت المجموعة نفسها فوز باور ديناموز الزامبي على ريفرز يونايتد النيجيري بهدف من دون رد، ليرفع باور ديناموز رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة لفريق ريفرز يونايتد، وسجل أهداف بيراميدز محمود زلاكة وناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة" في الدقائق 11، 74، 80. ونجح مدرب بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش في التفوق على مدرب نهضة بركان معين الشعباني في إدارة اللقاء، ويحسب لمدرب الفريق المصري بدء المواجهة بضغط هجومي، والرهان على عدة حلول في الوسط، خاصة ناصر ماهر صانع الألعاب الجديد الوافد من الزمالك في الميركاتو الشتوي، الذي قدم أوراق اعتماده سريعاً، وانسجم مع باقي زملائه، وشكل مع محمود زلاكة ثنائياً مميزاً في الوسط.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، مالت خلاله الأفضلية إلى بيراميدز، خاصة مع الضغط الهجومي المبكر، ونجاح لاعبه محمود زلاكة في التسجيل في الدقيقة 11، بخلاف إهدار عدة فرص، وخرج متقدماً بهدف من دون رد، وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه الهجومي على نهضة بركان، ونجح ناصر ماهر في تعزيز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 74، ثم سجل أحمد عاطف قطة هدفاً ثالثاً في الدقيقة 80، فيما أهدر نهضة بركان عدة فرص لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف من دون رد.

وكان الترجي التونسي قد تعادل مع مُضيفه سيمبا التنزاني في المجموعة الرابعة بنتيجة (2ـ2)، ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى ست نقاط من انتصار وثلاثة تعادلات، في المركز الثاني خلف الملعب المالي وفي رصيده ثماني نقاط، وسيتواجه الفريقان في الجولة الخامسة في مالي، وهي مباراة ستكون حاسمة بالنسبة إلى الفريق التونسي في صراع التأهل وتصدر المجموعة.