بيراميدز يتوج بكأس مصر.. اللقب الثاني في تاريخه

- توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر 2025/2026 بعد فوزه على زد في المباراة النهائية، محققًا لقبه الثاني في تاريخه بعد فوزه السابق في 2023/2024. - سجل كريم حافظ وفيستون ماييلي هدفي بيراميدز، بينما سجل رأفت خليل هدف زد الوحيد، ليحرم زد من التتويج والمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية. - بيراميدز سيشارك في كأس السوبر المصري، بينما يتصدر الزمالك قائمة المرشحين للفوز بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر 2025/2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره زد بنتيجة (-) في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ليحصد بيراميدز اللقب الثاني في تاريخه؛ إذ سبق أن توج بكأس مصر في نسخة 2023/2024 على حساب زد أيضًا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ويعود الفضل في تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر للاعبيه المتألقين، حيث سجل كريم حافظ هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، وسجل فيستون ماييلي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليحرم خصمه فريق زد الذي سجل هدف تقليص الفارق عبر لاعبه رأفت خليل، من الثأر والتتويج باللقب الأول له، وكذلك المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وكان بيراميدز قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي برباعية نظيفة، بينما تأهل زد إلى المباراة النهائية بعدما تخطى طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

وسيخوض بيراميدز بالتتويج بلقب كأس مصر، موقعة كأس السوبر المصري، بانتظار معرفة هوية بطل الدوري المحلي، حيث لا يزال الصراع مشتعلًا ولم يُحسم بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 رسمياً، لكن نادي الزمالك يتصدر قائمة المرشحين للتتويج باللقب باعتباره متصدر الترتيب حالياً.