بيراميدز يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا وظهور أول مميز لعودة الفاخوري

- حقق نادي بيراميدز المصري فوزًا كبيرًا على ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 4-1، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة. - شهدت المباراة تألق اللاعب الأردني عودة الفاخوري في أول مشاركة له مع بيراميدز، حيث سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة، مما عزز من فوز الفريق. - رغم البداية المتعثرة في الشوط الأول، تحسن أداء بيراميدز في الشوط الثاني بفضل الثنائي مصطفى زيكو ومصطفى فتحي، مما ساهم في تحقيق الانتصار الكبير.

عاد نادي بيراميدز المصري (حامل اللقب) ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي وفوز معنوي مهم على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتهما، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

ورفع نادي بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق مريح من النقاط عن أقرب ملاحقيه نهضة بركان المغربي وباور ديناموز الزامبي، فيما تجمّد رصيد ريفرز يونايتد عند نقطة واحدة، وشهدت المباراة مشاركة الأردني عودة الفاخوري نجم بيراميدز الجديد الوافد من الحسين إربد الأردني في ميركاتو الشتاء الجاري في الدقائق الأخيرة، بعدما منحه المدرب كرونسلاف يورتشيتش الفرصة، وسجل هدفاً قدم به أوراق اعتماده بشكل مبكر.

ولم يقدم بيراميدز المستوى المطلوب في الشوط الأول، وسيطر الارتباك على لاعبيه، خاصة مجموعة الدفاع مع ضغط هجومي مبكر لعب به ريفرز يونايتد الذي نجح في افتتاح التسجيل عبر لاعبه مانيه في الدقيقة 33، ولم تنجح بعدها محاولات بيراميدز في إدراك التعادل لينتهي الوقت بتقدم ريفرز يونايتد بهدف من دون رد. في الشوط الثاني تحسّن أداء بطل النسخة الماضية خاصة مع ظهور "دويتو" مصطفى زيكو ومصطفى فتحي، بعدما صنع الأول لزميله فرصة في الدقيقة 53 سجل منها الأخير هدف التعادل.

وواصل الفريق المصري ضغطه الهجومي، ولاحت فرص للاعبيه إيفرتون ومصطفى فتحي ومروان حمدي، وسط غياب للتوفيق حتى حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 77 سجل منها مروان حمدي الهدف الثاني، ثم أحرز عودة الفاخوري الهدف الثالث في الدقيقة 88، وأضاف ناصر ماهر الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليخرج بيراميدز فائزاً على ريفرز يونايتد بأربعة أهداف لهدف، وحسم صدارة المجموعة الأولى ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.