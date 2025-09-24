بيراميدز بطلاً لكأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي

- قاد فيستون مايلي فريق بيراميدز المصري لفوز تاريخي على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليتوج بكأس القارات الثلاث "إنتركونتيننتال" 2025، حيث سجل مايلي أهداف بيراميدز في الدقائق 20 و72 و76. - ينتظر بيراميدز مواجهة الفائز من "ديربي الأميركتين" في كأس التحدي، حيث سيتحدد المنافس في 29 نوفمبر المقبل بين كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية. - تألق مايلي بشكل لافت في المباراة، حيث استغل الأخطاء الدفاعية للأهلي وسجل أهدافه الحاسمة، مما جعله رجل المباراة الأول.

قاد الكونغولي فيستون مايلي، ناديه بيراميدز المصري، لفوز تاريخي على الأهلي السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الجوهرة بالسعودية، ليُتوج بطلاً لكأس القارات الثلاث "إنتركونتيننتال" 2025، وسجل مايلي أهداف بيراميدز في الدقائق 20 و72 و76، فيما أحرز إيفان توني هدف الأهلي في الدقيقة الـ45.

وينتظر بيراميدز في الدور الثالث في مباراة كأس التحدي الفائز من "ديربي الأميركتين" في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بين كروز أزول المكسيكي، بطل كأس أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أميركا الجنوبية "ليبرتادوريس" لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واستحق بيراميدز الفوز وحسم النتيجة لصالحه في ظل تألق نجمه الكونغولي، فيستون مايلي، الذي يعتبر رجل المباراة الأول، بعدما منح الفريق فوزاً غالياً، بخلاف لقب شرفي "كأس القارات الثلاث". وبدأ بيراميدز اللقاء واضعاً رهانه على فيستون مايلي كرأس حربة صريح في عمق دفاعات الأهلي السعودي مع دعم محمود عبد الحفيظ زلاكة وأحمد عاطف قطة من خلفه وفقاً لطريقة (4-3-2-1) التي لعب بها مدربه الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش. وفي المقابل بدأ أهلي جدة اللقاء بطريقة (4-3-3)، والتي اعتمد فيها على الإنكليزي إيفان توني كرأس حربة، وبجانبه جالينو ورياض محرز جناحين مع بناء الهجمات من العمق عبر فرانك كيسيه وإنزو ميلوت.

وشهد الشوط الأول تألقاً من جانب بيراميدز ، الذي هدد مرمى الأهلي مبكراً، وكاد يسجل عبر محمد الشيبي ثم أحمد قطة في الدقيقة الـ12، لكن تصدي الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، حال دون ذلك، قبل أن ينجح فيستون مايلي في خطف الهدف الأول من خطأ دفاعي لأهلي جدة في الدقيقة الـ20، وبعد الهدف ضغط الفريق السعودي على أمل إدراك التعادل، وتصدى حارس بيراميدز، أحمد الشناوي، ودفاعه لأكثر من محاولة عبر رياض محرز وإيفان توني، وأنقذ القائم مرمى الأهلي من هدف ثانٍ لبيراميدز عبر فيستون مايلي، حتى نجح الأهلي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ43 سجل منها إيفان توني هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني هدأ الإيقاع لدقائق، وانحصرت الكرة في منطقة الوسط، قبل أن تظهر الإثارة في الدقيقة الـ63 عندما سجل فيستون مايلي هدفاً في مرمى الأهلي، ألغاه الحكم بداعي التسلل، وانفجر فيستون مايلي بشكل لافت تهديفياً واستغل أخطاء الأهلي الدفاعية بشكل مميز وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و76، واستغل جيداً تمريرات زملائه، وهرب من الرقابة بنجاح حتى حقق بيراميدز الفوز وانتزع بطاقة التأهل.