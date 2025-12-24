بيدري يفتح الباب لعودة ميسي إلى برشلونة: أفضل لاعب في التاريخ

- بيدري، لاعب برشلونة، يعبر عن رغبته في اللعب مجددًا مع ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن ميسي كان مصدر إلهام ودافع كبير له وللفريق بأكمله خلال فترة لعبهما معًا. - تصريحات بيدري تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين ميسي وإدارة برشلونة، وتفتح الباب أمام إمكانية عودة النجم الأرجنتيني، مع دعم داخلي من اللاعبين الشباب. - عودة ميسي إلى برشلونة تعتمد على تحسين الوضع المالي للنادي، وتقليص الرواتب لتسجيل لاعبين جدد، مما يعكس رغبة اللاعبين في استعادة بريق النادي التاريخي.

أعرب صانع ألعاب نادي برشلونة بيدري (23 عاماً)، عن رغبته القوية في اللعب مجدداً مع ليونيل ميسي (38 عاماً)، ما يفتح الباب أمام إمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى النادي الكتالوني. وقال بيدري في مقابلة مع مجلة صحافية إنه يرغب في تحقيق هذا الحلم من جديد، وهو الذي سبق أن لعب إلى جانبه في وقت سابق.

وقال بيدري في حوار مع مجلة إسكويير الإسبانية، الأربعاء: "بالطبع أرغب في اللعب معه من جديد، دون أدنى شك. إنه أفضل لاعب في التاريخ، وقد ساعدني كثيراً خلال الموسم الذي لعبنا فيه معاً". وأوضح بيدري أن تجربة اللعب بجانب ميسي كانت من أبرز محطات مسيرته الكروية، وأضاف: "اللعب معه كان شرفاً حقيقياً لي، وتعلمت الكثير منه على أرض الملعب. وجوده يمنحني الدافع للتطور ويحفز الفريق بأكمله". هذه الكلمات أكدت أن اللاعب الشاب يعتبر ميسي مصدر إلهام دائم، وأنه يرحب بأي فرصة للانضمام إليه مرة أخرى.

وسلطت تصريحات اللاعب الإسباني الضوء أيضاً على العلاقة المعقدة بين ميسي وإدارة برشلونة الحالية بقيادة خوان لابورتا. ورغم بعض التوترات السابقة، فإن موقف الإسباني يبعث رسالة واضحة بأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام النجم الأرجنتيني، وأن هناك دعماً داخلياً من اللاعبين الشباب لعودته. وأشارت وسائل الإعلام الرياضية إلى أن تصريحات بيدري قد تؤثر على مستقبل النادي، إذ يمكن أن تلعب دوراً في إعادة تقييم إمكانية عودة ميسي. وعلّق المتابعون: "وجود لاعب شاب وطموح مثل بيدري إلى جانب ميسي يضمن انتقال الخبرات واستمرارية الأداء، كما يمنح الفريق حافزاً معنوياً كبيراً".

وأكدت التصريحات أن ميسي لا يزال يحظى بتقدير اللاعبين، وأن دوره في الملعب يتجاوز مجرد الأهداف والمهارات الفردية، فهو ليس لاعباً فحسب، بل قائداً ملهماً، واللعب معه مرة أخرى سيكون تجربة لا تُنسى. وتعكس تصريحات بيدري رغبة اللاعبين الشباب في استعادة بريق برشلونة التاريخي بجانب أسطورة كروية مثل ميسي. بينما تبقى مسألة عودته مرهونة بتحسن الوضع المالي في النادي الكتالوني، ومنح هامش لتسجيل لاعبين جدد عبر تقليص قيمة الرواتب التي تبقى عالية مقارنة بالمداخيل.