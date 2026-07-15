بيدري يفاجئ الجميع.. توقع وصول إسبانيا إلى نهائي كأس العالم قبل عام

- توقع بيدري وصول منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 رغم البداية المتعثرة، ونجح المنتخب في تحقيق هذا الهدف بعد أداء مميز، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط وسيطر على المنتخب الفرنسي القوي. - بيدري نشر على إنستغرام موعد النهائي قبل عام، مما يعكس ثقته في قدرة المنتخب على الوصول إلى النهائي، وقد تحقق ذلك بالفعل بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0. - رغم فقدان بيدري لمكانه الأساسي في آخر المباريات، إلا أنه أثبت جدارته في كل مرة شارك فيها، وقد يكون أساسياً في النهائي.

توقّع نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بيدري (23 عاماً) قبل عام وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، رغم أن منتخب بلاده لم يكن مرشحاً لحصد اللقب والمنافسة خاصة بعد بداية متعثرة في البطولة بالتعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف في أول لقاء من البطولة، إلا أنّه تدارك الموقف لاحقاً ونجح في كسب التحدي بالوصول إلى النهائي الثاني في رصيده بعد نهائي كأس العالم 2010، الذي شهد تتويج إسبانيا الوحيد بالمسابقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق إسبانيا للوصول إلى نهائي كأس العالم 2026 رغم البداية المتعثرة؟ كيف أثر غياب بيدري عن التشكيلة الأساسية في آخر مواجهتين على أداء المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكتب بيدري في العام الماضي، على حسابه على إنستغرام "19ـ7ـ2026"، وهو موعد نهائي كأس العالم، ومنشور اللاعب الإسباني يدل على أنه ضرب موعداً مع الجماهير في النهائي، وفعلاً فقد كسب المنتخب التحدي في هذه المسابقة بما أنه وصل إلى النهائي بأرقام مميزة حيث قبل هدفاً وحيداً، وأظهر أنه قوي جماعياً بدليل سيطرته على المنتخب الفرنسي، الذي يملك هجوماً مُرعباً ولكن منتخب إسبانيا تأهل إثر الانتصار (2ـ0)، مقدماً عرضاً قوياً.

كرة عالمية إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين وتبلغ نهائي كأس العالم 2026

وخسر بيدري مكانه الأساسي في آخر مواجهتين في المسابقة، حيث فضّل المدرب لويس دي لا فوينتي، الاعتماد على لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فابيان رويز الذي شارك أساسياً، رغم أن نجم برشلونة في كلّ مرة دخل فيها إلى أرضية الميدان، استطاع إثبات نفسه، وهو الذي قد يكون أساسياً في نهائي البطولة.