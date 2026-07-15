بيدري يفاجئ الجميع.. توقع وصول إسبانيا إلى نهائي كأس العالم قبل عام

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:39 (توقيت القدس)
بيدري في ملعب دالاس في 14 يوليو 2026 (هوغو ريفيرا/Getty)
بيدري في ملعب دالاس، 14 يوليو 2026 (هوغو ريفيرا/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- توقع بيدري وصول منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 رغم البداية المتعثرة، ونجح المنتخب في تحقيق هذا الهدف بعد أداء مميز، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط وسيطر على المنتخب الفرنسي القوي.
- بيدري نشر على إنستغرام موعد النهائي قبل عام، مما يعكس ثقته في قدرة المنتخب على الوصول إلى النهائي، وقد تحقق ذلك بالفعل بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0.
- رغم فقدان بيدري لمكانه الأساسي في آخر المباريات، إلا أنه أثبت جدارته في كل مرة شارك فيها، وقد يكون أساسياً في النهائي.

توقّع نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بيدري (23 عاماً) قبل عام وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، رغم أن منتخب بلاده لم يكن مرشحاً لحصد اللقب والمنافسة خاصة بعد بداية متعثرة في البطولة بالتعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف في أول لقاء من البطولة، إلا أنّه تدارك الموقف لاحقاً ونجح في كسب التحدي بالوصول إلى النهائي الثاني في رصيده بعد نهائي كأس العالم 2010، الذي شهد تتويج إسبانيا الوحيد بالمسابقة.

 

وكتب بيدري في العام الماضي، على حسابه على إنستغرام "19ـ7ـ2026"، وهو موعد نهائي كأس العالم، ومنشور اللاعب الإسباني يدل على أنه ضرب موعداً مع الجماهير في النهائي، وفعلاً فقد كسب المنتخب التحدي في هذه المسابقة بما أنه وصل إلى النهائي بأرقام مميزة حيث قبل هدفاً وحيداً، وأظهر أنه قوي جماعياً بدليل سيطرته على المنتخب الفرنسي، الذي يملك هجوماً مُرعباً ولكن منتخب إسبانيا تأهل إثر الانتصار (2ـ0)، مقدماً عرضاً قوياً.

صراع على الكرة بين أويارزابال وأوباميكانو، في 14 يوليو 2026 (توليو بوليا/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين وتبلغ نهائي كأس العالم 2026

وخسر بيدري مكانه الأساسي في آخر مواجهتين في المسابقة، حيث فضّل المدرب لويس دي لا فوينتي، الاعتماد على لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فابيان رويز الذي شارك أساسياً، رغم أن نجم برشلونة في كلّ مرة دخل فيها إلى أرضية الميدان، استطاع إثبات نفسه، وهو الذي قد يكون أساسياً في نهائي البطولة.

دلالات
المزيد في رياضة
بوعدي، خلال لقاء فرنسا والمغرب، 9 يوليو 2026 (ريتشارد سيلرز/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشستر سيتي يطارد بوعدي.. وليل يطلب 100 مليون يورو

سيارات شرطة باريس أمام قوس النصر، 9 يوليو 2026 (أنيس لين/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

شرطة باريس تعتقل 141 شخصاً عقب خروج فرنسا من المونديال

مبابي كان يمني النفس في بلوغ النهائي، 14 يوليو 2026 (ستيفان كوبس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مبابي يُصارح جماهير فرنسا ويكشف الأخطاء التي أطاحت "الديوك"