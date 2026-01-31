بيدري الغائب عن برشلونة... هل يعود في دور الـ16 من أبطال أوروبا؟

- تعرض نجم برشلونة بيدري لإصابة قوية في أوتار الركبة، مما سيبعده عن الملاعب لمدة شهر، مما يشكل تحدياً كبيراً للنادي في المنافسات المحلية والأوروبية. - سيغيب بيدري عن سبع مباريات مهمة، بما في ذلك مواجهات في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، مع توقع عودته بين 20 و22 فبراير، مما يمنح المدرب هانسي فليك فرصة لإعادته تدريجياً. - رغم غياب بيدري، حقق برشلونة انتصارات مهمة في الدوري ودوري الأبطال، مما يعكس قدرة الفريق على التكيف وإيجاد الحلول المناسبة.

تعرّض نجم نادي برشلونة الإسباني، بيدري (23 سنة)، لإصابة قوية قبل أسبوع وسيغيب لحوالى شهر كامل عن النادي الكتالوني، وهو الخبر الذي من شأنه أن يُصعّب الأمور كثيراً على النادي الكتالوني في المباريات المقبلة على الصعيدَين المحلي والأوروبي، ولكن وفقاً لفترة تعافيه المحدّدة فإنّه من الممكن أن يعود بيدري في الوقت المهم للمدرب الألماني، هانسي فليك.

وسيغيب بيدري عن سبع مباريات لفريق برشلونة الإسباني بسبب إصابة قوية على مستوى أوتار الركبة، وحتّى الآن غاب عن مواجهات ريال أوفييدو في الدوري وكوبنهاغن في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب نجم خط الوسط الإسباني عن مباراة إلتشي السبت في الدوري، وكذلك عن مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، ثم عن مباريات مايوركا وجيرونا وليفانتي في الليغا.

ومن المتوقع أن يعود بيدري بين فترة 20 و22 فبراير/شباط المقبل، أي قبل مواجهتَي فياريال (في كامب نو) وأثلتيك بلباو (خارج الأرض)، في بطولة الدوري، ولكنه يملك فرصة للعودة ببطء وبطريقة احترازية قبل مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (مباراة الذهاب يوم 10 أو 11 فبراير/شباط)، وعليه فإنّ المدرب هانسي فليك يملك فرصة لإعادة بيدري إلى التشكيلة تدريجياً بعد تعافيه الكامل، لكي يكون جاهزاً بنسبة 100% لخوض المباراة المهمة في دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن برشلونة حقق الفوز في أول مباراتَين لعبهما دون بيدري، إذ تفوق على ريال أوفييدو في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، ثم تفوق على كوبنهاغن الدنماركي في ملعب كامب نو أيضاً، بنتيجة كبيرة (4-1)، وبالتالي سيحاول هانز فليك إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق النتائج الجيّدة والانتصارات في الدوري والكأس حتى عودة بيدري من الإصابة القوية.