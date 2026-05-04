- تألق جواو بيدرو، نجم تشلسي، بتسجيل هدف مذهل بمقصية خلفية ضد نوتنغهام فورست، مما جعله مرشحًا لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2026، وأثار إعجاب الجماهير بمهاراته الفنية العالية. - تعرض جيسي ديري، لاعب تشلسي الشاب، لإصابة خطيرة في الرأس بعد التحام مع لاعب نوتنغهام، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي ونقله إلى المستشفى، حيث أكد النادي أن حالته الصحية جيدة. - المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث انتهت بفوز نوتنغهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط تألق لافت من لاعبي الفريقين.

خطف نجم نادي تشلسي الإنكليزي، البرازيلي جواو بيدرو (24 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما سجل هدفاً عالمياً في شباك نوتنغهام فورست، الذي استطاع حسم المواجهة لمصلحته، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الاثنين، ضمن منافسات "البريمييرليغ".

وفي الوقت بدل الضائع، استطاع جواو بيدرو جعل جماهير فريقه الحاضرة في المدرجات تقف من أجل أن تهتف باسمه، بعدما تسلم الكرة وقرر إظهار ما يتمتع به من مهارة فنية كبرى، عندما أرسل كرة مقصية خلفية، جعلته يسجل الهدف الوحيد لناديه تشلسي، الأمر الذي يجعله يدخل قائمة المنافسة، حتى يتم حسم جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2026، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن بيدرو نجح في إدخال نفسه ضمن قائمة جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2026، بالإضافة إلى أنه ربما سيكون صاحب جائزة أفضل في منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنكليزي الممتاز، نظراً إلى أن النجم البرازيلي سجل أحد أصعب الأهداف، والذي تطلب الكثير من المهارة والفنيات الكبيرة.

من جهته، أثار موهبة جيسي ديري صاحب 18 عاماً الرعب في المواجهة، بعدما تلقى ضربة خطيرة على رأسه، جعلت الجهاز الطبي لنادي تشلسي يسارع إلى أرضية الملعب، ويعمل على إجراء الإسعافات الأولية، ليتم نقل اللاعب الذي ظهر للمرة الأولى بقميص "البلوز" إلى أحد المشافي القريبة، من أجل الخضوع للعلاج، وفق ما كشفته الصحيفة البريطانية.

وختمت أن جيسي ديري سقط على الأرض، بعدما التحم مع لاعب نوتنغهام فورست، زاك أبوت، الذي ضرب رأس منافسه، الذي لم يستخدم ذراعيه حتى يخفف حدة السقوط، الأمر الذي يجعله ينزل على رأسه مباشرة، وهو ما جعل الحكم يأمر بإيقاف المواجهة، ريثما ينجح الجهاز الطبي لنادي تشلسي بعملية الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المشافي القريبة، وتأكيد "البلوز" أن صاحب الـ18 بحال صحية جيدة.