بيتكوفيتش يُعلن قائمة الجزائر: مفاجآت بالجملة وزيدان حاضر لأول مرة

- أعلن مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة اللاعبين للمعسكر التحضيري لتصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه المنتخب منتخبي الصومال وأوغندا في أكتوبر، ويحتاج لثلاث نقاط للتأهل. - شهدت القائمة تغييرات ملحوظة بدعوة لاعبين جدد مثل لوكا زيدان واستبعاد آخرين مثل سعيد بن رحمة بسبب تراجع المستوى أو الإصابة. - أكد بيتكوفيتش على أهمية اللاعبين الجدد مثل زيدان، مشيداً بدور رامي بن سبعيني ويوسف بلايلي في الفريق رغم المنافسة.

أعلن مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض معسكر ينطلق يوم الاثنين المقبل، استعداداً لآخر جولتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيكون الموعد الأول، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، حين يستضيف منتخب الصومال نظيره الجزائري، ثم يخوض "الخُضر" مباراتهم الثانية يوم 14 من الشهر نفسه أمام أوغندا على استاد حسين آيت أحمد في تيزي وزو. ويكفي المنتخب الجزائري حصد ثلاث نقاط فقط من هاتين المواجهتين، لحسم بطاقة التأهل رسمياً إلى المونديال المرتقب في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأحدث المدرب بيتكوفيتش العديد من التغييرات على خياراته عبر دعوته بعض اللاعبين الجدد، خاصة بعد الانتقادات التي طاولته على أثر تراجع الأداء في المباراتين الماضيتين، إذ شهدت القائمة ولأول مرة، دعوة حارس نادي غرناطة، لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، كما قرر المدرب السابق للمنتخب السويسري، دعوة لاعب باري الإيطالي، مهدي دروفال، والظهير الأيمن لنادي هيلاس فيرونا، رفيق بلغالي، وكذلك مدافع أف سي باريس الفرنسي، سمير شرقي.

وقرّر بيتكوفيتش كذلك استبعاد بعض اللاعبين الذين اعتادوا على الحضور بصفة منتظمة في حساباته خلال اللقاء الماضية، بسبب تراجع مستواهم مثل لاعب نيوم السعودي، سعيد بن رحمة، وكذلك وسط ميدان تفينتي الهولندي، رامز زروقي، أما لاعب الاتحاد السعودي، حسام عوار، وكذلك الظهير الأيمن لنادي السد القطري، يوسف عطال، فقد غابا بسبب الإصابة، في حين تأجلت عودة نجم دينامو زغرب الكرواتي، إسماعيل بن ناصر، لنقص في الجهوزية.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب إعلان القائمة تحدث فلاديمير بيتكوفيتش عن خياراته، قائلاً: "لقد برهنت في كل معسكر على تأثري بما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي. بالطبع، أنا أمزح، أستمع لكل ما يُقال، ولكن بعد ذلك، القرار يعود لي. أشعر ببعض الغضب، وأحياناً عندما يُكرر اسم لاعب ما كثيراً، فهذا ليس جيداً، أحياناً أكون عنيداً".

وتابع المدرب السابق لنادي لاتسيو الإيطالي: "لا يوجد لاعب لا غنى عنه، إذا كان هناك لاعبٌ أفضل من الموجود في التشكيلة الأساسية المعتادة، فسأُغيّر التشكيلة، ولن أعارض نفسي". وأردف: "لقد رأيتُ هؤلاء اللاعبين الجدد يتحسنون مع أنديتهم، وكالعادة، منحناهم فرصة القدوم. إذا نظرنا إلى السنوات التي مضت منذ أن بدأتُ، لوجدنا أننا عانينا دائماً من الكثير من الإصابات، هناك لاعبون يتمتعون بلياقة بدنية أعلى من اللاعبين الأساسيين، وبالتالي يمكنهم تعويضهم؛ لذا أثبتُ أن أبواب المنتخب الجزائري مفتوحة دائماً".

وتحدث فلاديمير بيتكوفيتش عن دعوة حارس غرناطة الإسباني، لوكا زيدان بقوله: "أعتقد أن زيدان يستحق الانضمام إلى المنتخب الجزائري، أنا مقتنع بأنه بفضل قدراته يمكنه أن يُضيف مؤهلات أخرى للمنتخب، من السابق لأوانه الحديث عمّن هو الحارس الأول الآن، كل شيء سيتضح في الحصص التدريبية المقبلة". وأضاف: "بدر الدين بوعناني لاعب شاب وموهوب، أريد أن أرى كيف سيُقدم أداءً بعد مشاركته الأولى في ألمانيا، لقد غاب عن المنتخب الجزائري في مرحلة ما، لأننا نبحث عن لاعبين يتطورون".

وختم فلاديمير بيتكوفيتش المؤتمر الصحافي بالحديث عن الثنائي رامي بن سبعيني ويوسف بلايلي، فقال عنهما: "أعتقد أن بن سبعيني لاعب مثالي في المنتخب الجزائري بمركز الدفاع، فهو لم يتلقَّ الكثير من البطاقات الصفراء، ورغم غيابه عن المباريات الأخيرة، فإن هذا لا يعني أنه تلقى الكثير من البطاقات، يبقى لاعباً مهماً جداً للمنتخب. أما بلايلي فهو أساسي بالنسبة لنا. سمعت الكثير من الإشادة من المدرجات، كونه لاعباً يتمتع بشعبية كبيرة في الجزائر، أفكر دائماً في اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز، لكن هجومياً، المنافسة شديدة".

