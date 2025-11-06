- أعلن مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة تضم 27 لاعباً لمعسكر جدة، استعداداً لمواجهتي زيمبابوي والسعودية، مع التركيز على تحسين الأداء البدني قبل كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب. - أشار بيتكوفيتش إلى غياب يوسف بلايلي وستة لاعبين آخرين، مع ضم بن قارة وتيطراوي كوجوه جديدة، مؤكداً على أهمية منح الفرص للاعبين الشباب وتجربة تكتيكات جديدة. - عبّر بيتكوفيتش عن انزعاجه من تزامن بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا، مشدداً على أهمية معسكر جدة في تحديد التشكيلة النهائية للبطولة المقبلة.

تحدث مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده لإعلان قائمة اللاعبين الـ27 المعنيين بخوض معسكر جدة المقرر بين 11 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي يتخلله لقاءان وديان ضد منتخبي زيمبابوي والسعودية، إذ قدّم جملة من التوضيحات بخصوص خياراته الفنية، وأهدافه من هذا الموعد التحضيري قبل كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وفي رده على سؤال حول غياب يوسف بلايلي، قال بيتكوفيتش: "بلايلي ليس الوحيد، الذي لم يُستدعَ، هناك ستة لاعبين غائبين مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مضيفاً: "بن قارة وتيطراوي هما اللاعبان الجديدان في القائمة الحالية". وتابع: "بن قارة وتيطراوي، أعرفهما منذ زمن طويل، وهما صغيران جداً في السن. لقد استدعينا بالفعل لاعبين شباباً، وأريد أن أمنح بن قارة فرصة تجربة اللعب مع المنتخب الجزائري. وبالنسبة لتيطراوي، فالأمر مختلف، فهو يعلم أن المنافسة شديدة في هذا المركز".

وعن التحديات، التي تنتظر منتخب الجزائر خلال معسكر السعودية، أوضح بيتكوفيتش: "لدينا الفرصة للعب ضد مدارس مختلفة من المنتخبات. في قطر، سيتوقف اللعب بنهاية نوفمبر الجاري، وهدفنا هو منح اللاعبين برنامجاً تدريبياً فردياً، نحن محظوظون بحصولنا على 10 أيام قبل أول مباراة في كأس الأمم الأفريقية لتحسين الحالة البدنية للاعبين".

وأكد المدرب البوسني أنه يركز على خلق توازن داخل المجموعة قائلاً: "إن القائمة تضم 27 لاعباً، وآمل أن يكونوا جميعاً جاهزين للعب والمشاركة في المباريات. لن يشاركوا جميعاً، لكنني سأحاول منح كل لاعب فرصة اللعب، مثل بن بوط أو بلعيد". وأضاف: "أعمل على المدى القصير برؤية بعيدة المدى، وأود أيضاً أن يستفيد من بعدي، جراء العمل الذي أنجزته إذا غادرت. انضم العديد من اللاعبين الجدد إلى خط الدفاع؛ أتمنى أن أجد الحلول، كل لاعب يعتقد أنه أفضل من الآخر، لكنني من يتخذ القرارات النهائية".

وفي حديثه عن بعض الأسماء التي أثارت النقاش، قال بيتكوفيتش: "أعتقد أن زروقي قادر على تقديم شيء إضافي للمنتخب الجزائري"، مضيفاً: "كما ذكرتُ عن تيطراوي، المنافسة شديدة أيضاً على عبدلي، لقد عاد من الإصابة منذ ثلاث أو أربع مباريات فقط، وغيّر مركزه في الملعب، كنت أثق به، لكنه يحتاج إلى تحسين تأثيره وديناميكيته داخل اللعب".

ولم يُخفِ بيتكوفيتش انزعاجه من تزامن بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا قائلاً: "من المؤسف أن تقام كأس الأمم الأفريقية وكأس العرب في الوقت نفسه، كان بإمكاننا امتلاك لاعبين قادرين على المشاركة في البطولتين". وختم مدرب الجزائر حديثه بنبرة واقعية: "أركز أكثر على ما يحدث اليوم لتحسين الغد، دون الانغماس في الماضي، أرى الكأس نصف ممتلئة لا نصف فارغة"، مؤكداً أن معسكر جدة سيكون محطة أساسية في تحديد ملامح تشكيلته النهائية لأمم أفريقيا 2025.