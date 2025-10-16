بيتكوفيتش يُبدي موقفاً مفاجئاً من بداية زيدان مع منتخب الجزائر

- شهدت مباراة الجزائر وأوغندا الظهور الأول للحارس لوكا زيدان مع المنتخب، حيث أبدى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش رضاه عن أدائه الفني والسلوكي، مما يعزز فرصه ليكون الحارس الأساسي في كأس أمم أفريقيا 2025. - أظهر زيدان مهارات مميزة في التمريرات والتمركز، مكتسبة من تكوينه في ريال مدريد، مما جعله يتفوق على منافسيه ألكسيس قندوز وأسامة بن بوط. - رغم المؤشرات الإيجابية، قرر بيتكوفيتش تأجيل قراره النهائي بشأن الحارس الأساسي حتى معسكر نوفمبر، الذي سيشهد مباراتين وديتين حاسمتين.

شهدت مباراة منتخب الجزائر أمام أوغندا، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، الظهور الرسمي الأول لحارس نادي غرناطة الإسباني لوكا زيدان (27 عاماً) بقميص "الخُضر"، في محطة قد تشكّل نقطة انطلاقه نحو أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على معلومات من مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أبدى رضاه الكامل عن الأداء الذي قدّمه لوكا زيدان في أول معسكر له مع "محاربي الصحراء"، سواء من الناحية الفنية أو السلوكية داخل المجموعة. وأوضح المصدر أن بيتكوفيتش أعجب بشخصية الحارس الجديدة داخل المنتخب، وبقدرته على الاندماج بسرعة مع زملائه، إضافة إلى الجدية التي أظهرها في التدريبات التي سبقت مباراتي الصومال وأوغندا.

أما من الناحية الفنية، فقد اعتبر الجهاز الفني أن لوكا زيدان قدّم أداءً مقنعاً في مباراته الأولى أمام أوغندا، رغم تلقيه هدفاً لا يتحمّل فيه أي مسؤولية مباشرة بالنظر إلى أن التسديدة كانت قريبة ومباغتة. وأشار المصدر إلى أن بيتكوفيتش لاحظ هدوء الحارس أمام المرمى، وحسن تمركزه في الكرات العرضية، إلى جانب تميّزه في توجيه خط الدفاع خلال فترات الضغط، وهي صفات يرى فيها المدرب ما كان يفتقده المنتخب منذ مدة.

كما أثنى بيتكوفيتش، وفق المعلومات نفسها، على إجادة زيدان اللعب بالقدمين، سواء في التمريرات القصيرة التي تساهم في بناء اللعب من الخلف، أو في الكرات الطويلة الدقيقة نحو المهاجمين، وهي ميزة اكتسبها الحارس من تكوينه في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث ترعرع وتعلّم أسس الحراسة الحديثة، هذه النقاط، بحسب المصدر، جعلت لوكا زيدان يكسب ثقة إضافية لدى المدرب، ويتقدّم بخطوة على منافسيه المباشرين ألكسيس قندوز وأسامة بن بوط في سباق حراسة المرمى.

ورغم أن المؤشرات توحي بأن نجل الأسطورة زين الدين زيدان أصبح قريباً من تثبيت أقدامه خياراً أول في تشكيلة المنتخب الجزائري، إلا أن بيتكوفيتش قرّر تأجيل قراره النهائي إلى معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي من المرتقب أن يشهد إقامة مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية والرأس الأخضر. وسيكون هذا المعسكر بمثابة الاختبار الأخير للحارس الجديد قبل الحسم في هوية الحارس الأساسي لـ"الخُضر" خلال كأس أفريقيا المقبلة.

وبهذا، يبدو أن بيتكوفيتش يسير وفق خطة تدريجية لمنح الثقة للوكا زيدان، مع مراقبة تطوّره في نادي غرناطة خلال الأسابيع القادمة، تمهيداً لاعتماد رؤية واضحة في مركز الحراسة، الذي ظلّ محل نقاش واسع داخل أروقة المنتخب الجزائري منذ اعتزال رايس مبولحي، في انتظار أن يُثبت زيدان أنه الوريث الشرعي لهذا المركز الحساس.