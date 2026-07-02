بيتكوفيتش يملك شيفرة منتخب سويسرا.. أمل الجزائر في إنجاز تاريخي

- فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب السابق لمنتخب سويسرا، يقود الجزائر في كأس العالم 2026، مستفيداً من معرفته العميقة بلاعبيه السابقين لتحقيق النجاح. - بيتكوفيتش يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات مع سويسرا، بنسبة فوز 53.8%، متفوقاً على أسلافه، ويظل محفوراً في الذاكرة بعد إقصاء فرنسا في يورو 2021. - الجزائر تدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تعادلها مع النمسا، وتستعد لمواجهة سويسرا بوجود لاعبين مميزين في دوريات قوية.

بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق صفحة تجربته مدرباً لمنتخب سويسراً، سيكون مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) على موعد مميز في مسيرته، عندما يواجه المنتخب الذي حقق معه أكبر النجاحات في مسيرته وترك بصمة من الصعب أن تمحى بسهولة (سيقام اللقاء الجمعة الساعة 6 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة). وسيحاول قيادة "الخضر" إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، ليُتابع رفاق رياض محرز مسيرتهم بكل ثبات نحو حصد أفضل النجاحات، بعدما تأهلوا لهذا الدور بصعوبة إثر بداية متعثرة.

وبحسب موقع لوتيلي السويسري، يحمل بيتكوفيتش الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات التي قادها على رأس الجهاز الفني للمنتخب السويسري وهو 78 مباراة بين عامي 2014 و2021. كما يمتلك أحد أفضل سجلات الفوز في تاريخ المنتخب، بنسبة فوز بلغت 53.8%. ولم يتمكن أسلافه، مثل أوتمار هيتسفيلد (49.2%) وكوبي كون (43.8%) وروي هودجسون (53.7%)، من الوصول إلى هذا الرقم. وكذلك لم يتمكن خليفته مراد ياكين (المدرب الحالي) من معادلته (43.5%).

وسيظل ابن مدينة تيتشينو محفوراً في الذاكرة قائداً لمنتخب سويسرا الذي تجاوز سقف التوقعات. وفي بوخارست، وخلال دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2021، حقق فريقه مفاجأة مدوية بإقصاء حامل لقب كأس العالم، فرنسا، في مباراة تاريخية. لكن يجدر التذكير بأنه قبل أيام قليلة من هذه المعجزة، كان بيتكوفيتش في قلب العاصفة، بعد البداية السيئة أمام ويلز (1-1) والهزيمة الساحقة أمام إيطاليا (3-0).

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ويحمل المدرب الذي خاض تجارب فاشلة نسبياً مع الأندية، وخاصة بوردو الفرنسي، آمال منتخب الجزائر، إذ إنه يملك فكرة دقيقة عن قدرات لاعبيه السابقين، كما أن 17 لاعباً من كتيبة المدرب مراد ياكين الذين يشاركون في هذه النسخة من الحدث العالمي سبق لمدرب الجزائر أن دربهم سابقاً، وهو ما يُساعده على وضع الخطط المناسبة من أجل الحد من خطورة منافسه. وسيدخل منتخب الجزائر المواجهة متسلحاً بوجود الكثير من الأسماء القوية التي تلعب في دوريات قوية، إضافة إلى أن الوضع المعنوي لـ"الخضر" يعتبر جيداً بعدما حققوا نتيجة إيجابية أمام النمسا (3-3)، ليحصدوا في النهاية المركز الثالث في المجموعة.