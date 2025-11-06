بيتكوفيتش يكشف قائمة الجزائر: استبعاد بلايلي وأسماء جديدة ومفاجآت

أعلن مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بخوض معسكر بمدينة جدة السعودية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستتخلله مباراتان وديتان ضد منتخبي زيمبابوي والسعودية، ويدخلان ضمن تحضيرات أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب بعد أسابيع قليلة.

وشهدت القائمة مفاجآت بالجملة، أبرزها استبعاد نجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، رغم المستوى المميز، الذي يُقدمه مع ناديه محلياً وقارياً، مقابل دعوة تحصّل عليها المدافع الشاب لنادي بوروسيا دورتموند، إلياس بن قارة، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للنادي الألماني، مكتفياً بالظهور مع الفريق الرديف، في حين تتمثل المفاجأة الأخرى في دعوة تلقاها وسط الملعب المتألق مع شارلوروا البلجيكي، ياسين تيطراوي، بعد جدل كبير أثاره هذا اللاعب بسبب استبعاده في المواعيد السابقة رغم تألقه مع ناديه.

وقرر فلاديمير بيتكوفيتش كذلك إعادة إسماعيل بن ناصر، العائد بقوة مع فريقه دينامو زغرب الكرواتي، كما قرر إعادة لاعب تفينتي الهولندي، رامز زروقي رغم مستواه المتذبذب، وأيضاً عودة نجم الاتحاد السعودي حسام عوار، مع تجديد الثقة في آدم زرقان، واستبعاد الثنائي ياسين بن زية ونبيل بن طالب.

ويبدو أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش اختار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، منصف بقرار، ليكون بديلاً لنجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أمين غويري، بعد أن شهدت هذه القائمة عودته إلى تشكيلته منتخب الجزائر، وهذا مع استبعاد الشاب أمين شياخة، مقابل مواصلة تجديد الثقة في بعض الأسماء المعروفة، أبرزهم نجم الشمال القطري، بغداد بونجاح.

وضمت قائمة اللاعبين في حراسة المرمى: لوكا زيدان، ألكسيس قندوز، أسامة بن بوط، وفي الدفاع: رفيق بلغالي، مهدي دورفال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، زين الدين بلعيد، إلياس بن قارة، أمين توغاي، جوان حجام، ريان آيت نوري، بينما جاء في خط الوسط: هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، حسام عوار، إبراهيم مازة، فارس شايبي، ياسين تيطراوي، رامز زروقي، آدم زرقان، وفي الهجوم: إيلان قبال، أنيس حاج موسى، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح، رياض محرز، ومنصف بقرار.