- تلقى مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش نبأ ساراً بعودة الحارس ميلفين ماستيل للمباريات بعد إصابة أبعدته شهراً، رغم أن عودته لم تكن موفقة حيث اهتزت شباكه خمس مرات وسجل هدفاً بالخطأ. - أزمة حراس المرمى أربكت حسابات بيتكوفيتش بعد إصابة ثلاثة حراس في المعسكر الأخير، مما زاد من تعقيد موقف المنتخب الجزائري. - الوضع يسير نحو الانفراج بعد تقارير تؤكد أن إصابة لوكا زيدان لن تمنعه من المشاركة في المعسكر الدولي المقبل.

تلقى مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) نبأ سارّاً بعد عودة الحارس ميلفين ماستيل (26 عاماً) إلى المباريات الرسمية. وشارك الوافد على "الخضر" خلال التوقف الدولي الأخير في مباراة فريقه ستاد نايوني المنهزم بنتيجة (1ـ5) أمام آرو في منافسات الدرجة السويسرية الثانية.

وكان ماستيل، الذي شارك أساسياً في المباراة الودية أمام غواتيمالا خلال شهر مارس/ آذار الماضي، قد تعرّض لإصابة أبعدته عن المباريات مدة قاربت الشهر، ما ترك مخاوف لدى الجماهير الجزائرية من غيابه عن كأس العالم 2026، تزامناً مع إصابة كل من لوكا زيدان الحارس الأساسي، والحارس الثالث أنتوني ماندريا الذي تأكد غيابه عن المونديال بعد أن خضع لعملية جراحية. ولم تكن عودة ماستيل موفقة، فقد اهتزت شباكه في خمس مناسبات، إضافة إلى أنه سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه خلال هذه المباراة، وهو ما يوحي بأنه لم يكن في أفضل حالاته.

وكانت أزمة حراس المرمى قد أربكت حسابات المدرب بيتكوفيتش بعدما تعرّض ثلاثة حراس في المعسكر الأخير مع "المحاربين" لإصابات مختلفة خلال فترة وجيزة. وبعد اعتزال حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط اللعب دولياً، فإنّ المنتخب الجزائري واجه موقفاً معقداً، ولكن الوضع الآن يسير نحو الانفراج، لا سيما بعد التقارير التي أفادت بأنّ إصابة لوكا زيدان لن تمنعه من المشاركة في المعسكر الدولي المقبل.