بيتكوفيتش يريد نجماً في تشكيلته وشرط يُهدد مشاركته في أمم أفريقيا

- يركز مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، على تحضيرات كأس أمم أفريقيا في المغرب، مع اهتمام خاص بخط الوسط الذي شهد تذبذباً في الأداء مؤخراً. - عاد اسم أحمد قندوسي، لاعب لوغانو السويسري، إلى الواجهة بعد اهتمام بيتكوفيتش بحالته الصحية وبرنامجه التأهيلي، حيث يسعى المدرب لضمه لقائمة كأس أفريقيا 2025 إذا أثبت جاهزيته. - أكد مدرب لوغانو، ماتيا كروتشي تورتي، أن قندوسي يتدرب مع الفريق ويستعيد لياقته بعد إصابة طويلة، مما يعزز فرصه في العودة للمنافسة والانضمام للمنتخب.

كثّف مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) تحضيراته الميدانية والإدارية قبل خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، إذ يسعى إلى ضمان جهوزية كل العناصر التي يُعوّل عليها في تشكيلته الأساسية، خصوصاً في خط الوسط الذي شهد تذبذباً في الأداء خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، عاد اسم المحترف في نادي لوغانو السويسري، أحمد قندوسي (26 عاماً)، إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشفت تقارير من سويسرا عن اهتمام خاص من مدرب "الخُضر" بوضع اللاعب الصحي وتطور حالته. وحصل "العربي الجديد"، اليوم الأحد، على معلومات من مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن فلاديمير بيتكوفيتش تواصل مؤخراً مع لاعب خط الوسط، أحمد قندوسي، للاطلاع على تطورات فترة تأهيله وبرنامجه البدني، في ظل رغبته في استعادة خدماته قبل الموعد القاري. وأوضح المصدر ذاته أن المدرب السابق للمنتخب السويسري يضع اللاعب ضمن حساباته تحسباً لقائمة كأس أفريقيا 2025، شرط أن يُثبت جهوزيته الفنية والبدنية بشكل جيد خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المعلومات بعد الذي كشفه مدرب لوغانو السويسري، ماتيا كروتشي تورتي، الذي يشرف حالياً على تدريب قندوسي، إذ أكد خلال مؤتمر صحافي أجراه الأسبوع الماضي، أنه تلقى مكالمة مباشرة من فلاديمير بيتكوفيتش للاستفسار عن وضع نجم وفاق سطيف والأهلي المصري السابق. وقال تورتي في تصريحاته للصحافة المحلية: "أحمد قندوسي لاعب مميز، حتى إن مدرب منتخب الجزائر اتصل بي ليسأل عن حالته، وهذا يُظهر مدى أهميته بالنسبة لمنتخب بلاده".

وأضاف مدرب لوغانو قائلاً: "موعد عودته إلى المنافسة لم يُحدد بعد، لكنه يتدرب مع المجموعة وبدأ يستعيد إيقاعه البدني. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن نتابعه عن قرب". وكان قندوسي قد تعرض قبل نحو سبعة أشهر لإصابة قوية في ربلة الساق، في أثناء تجربته في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا، وهي الإصابة التي أبعدته طويلاً عن الميادين، قبل أن يوقّع خلال الصيف الماضي مع نادي لوغانو بعقد يمتد حتى 2028.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لـ "العربي الجديد"، أن التواصل مع اللاعب لم يكن لمجرد المتابعة المعنوية، بل يدخل في إطار التنسيق الفني والطبي لضمان تسريع تأهيله قبل موعد إعلان القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أفريقيا. وفي حال أثبت اللاعب جهوزيته في الأسابيع المقبلة، فسيكون مرشحاً للانضمام إلى التربص الأخير في الجزائر قبل السفر إلى المغرب.