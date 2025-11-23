بيتكوفيتش يرسم خريطة "الكان"... 3 معايير تُحدد قائمة منتخب الجزائر

- يواصل مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، تحضيراته لكأس أمم أفريقيا 2025، مع التركيز على اختيار اللاعبين الذين ينسجمون مع فكره التكتيكي، مما يثير جدلاً حول خياراته. - يعتمد بيتكوفيتش على معايير صارمة تشمل ثبات مستويات اللاعبين مع أنديتهم وسلوكياتهم، مما يؤثر على التزامهم مع المنتخب، ويعتبر المشاركة المستمرة مع الأندية عاملاً حاسماً. - الخبرة وروح المجموعة تعد معايير أساسية، حيث يفضل بيتكوفيتش اللاعبين ذوي الخبرة الدولية لتعزيز الانسجام، مع منح فرص محدودة للشباب المتألقين.

يُواصل مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، تحضيراته لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، وهي النسخة التي سيدخلها "الخُضر" ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات بوركينافاسو وغينيا الاستوائية والسودان، وسط رغبة في استعادة الصورة، التي اهتزت في الدورتين السابقتين بالكاميرون وساحل العاج، بعد الخروج المبكر من الدور الأول.

وحصل "العربي الجديد"، أمس السبت، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، الذي فضّل عدم ذكر هويته، تفيد بأن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يستعد لاعتماد مجموعة من المعايير الصارمة قبل تحديد قائمته النهائية للعرس القاري، في وقت يهدف فيه رفقاء القائد رياض محرز (34 عاماً) إلى محو المشاركتين الهزيلتين السابقتين واستعادة الهيبة القارية.

والمعيار الأول الذي سيعتمده بيتكوفيتش يتعلق باختيار اللاعبين، الذين ينسجمون مع فكره التكتيكي والأسلوب، الذي يريد تطبيقه فوق أرض الملعب، إلى جانب قدرتهم على الالتزام بتطبيق أفكاره دون اجتهادات فردية. ويُعد هذا التوجّه أحد الأسباب، التي تجعل خياراته محلّ جدل مستمر، إذ يفضّل أسماء تراها جماهير الكرة الجزائرية أقل إقناعاً، كما حدث مع لاعب تفينتي الهولندي، رامز زروقي، ومن قبله سعيد بن رحمة، وحتى مدافع الترجي التونسي، محمد الأمين توغاي ولاعب سانت غيلواز آدم زرقان، مقابل تهميش لاعبين يقدمون مستويات مميزة مع أنديتهم، مثل عماد عبدلي وأحمد توبة، إضافة إلى لاعب وسط شارلوروا البلجيكي، ياسين تيطراوي، الذي لم يحظ سوى بدقائق قليلة في الودية الأخيرة أمام زيمبابوي، رغم تألقه اللافت هذا الموسم.

أما المعيار الثاني فيرتبط بثبات مستويات اللاعبين مع أنديتهم طوال الموسم، إذ يؤكد بيتكوفيتش في مختلف مؤتمراته الصحافية أنه يتابع اللاعبين بانتظام، سواء داخل الملعب أو خارجه، نظراً لأن سلوكياتهم تلعب دوراً مهماً في مدى التزامهم عند الالتحاق بالمنتخب الجزائري، غير أن المشاركة المستمرة مع الأندية تبقى عاملاً حاسماً بالنسبة للمدرب السابق للمنتخب السويسري، وهو ما تعكسه القوائم التي أعلنها في فترة توليه المهمة.

ويبرز كذلك عامل الخبرة وروح المجموعة بوصفه معياراً ثالثاً وأساسياً في خيارات بيتكوفيتش، إذ يحرص على استدعاء لاعبين يملكون خبرة دولية قادرة على خدمة منتخب الجزائر، في المواعيد القارية المغلقة، إضافة إلى دورهم في تعزيز الانسجام داخل المجموعة، وهذا ما يفسّر تمسكه الدائم بأسماء مخضرمة، مثل رياض محرز وعيسى ماندي وبغداد بونجاح، مقابل منح فرص محدودة للاعبين شباب متألقين هذا الموسم، على غرار إبراهيم مازة، وأنيس حاج موسى، وإيلان قبال، الذين يبرزون مع أنديتهم، لكن حضورهم مع "الخُضر" ما زال محدوداً.