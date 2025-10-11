- قاد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزهم على الصومال، ليصلوا إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة. - سيحصل بيتكوفيتش على مكافأة 400 ألف يورو بعد تحقيقه هدف التأهل، ويستمر عقده حتى ما بعد كأس العالم 2026، مع تركيزه الحالي على كأس أمم أفريقيا 2025. - منذ توليه، حقق بيتكوفيتش 12 فوزاً في 17 مباراة، مما يعكس الاستقرار الفني والتوازن الهجومي للمنتخب الجزائري.

نجح المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، في قيادة منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن حسم "الخُضر" تأهلهم رسمياً إثر الفوز الذي حققوه، يوم الخميس الماضي، على منتخب الصومال بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، ليصل رفقاء نبيل بن طالب (30 عاماً) إلى النقطة الـ 22 في صدارة المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبات أوغندا وموزمبيق وغينيا وبوتسوانا.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم السبت، على معلومات من مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيحصل على مكافأة تُقدّر بنحو 400 ألف يورو، بعد نجاحه في تحقيق أول أهداف عقده مع اتحاد الكرة، والمتمثل في قيادة "الخُضر" إلى التأهل لنهائيات كأس العالم، بعد غياب دام 12 عاماً. وتأتي هذه المكافأة وفقاً لبنود الاتفاق، الذي وُقّع عند تعيينه في مارس/ آذار 2024، خلفاً للمدرب المُقال، جمال بلماضي (49 عاماً).

وينال بيتكوفيتش راتباً شهرياً تُقدر قيمته بنحو 135 ألف يورو، بموجب عقد يمتد حتى ما بعد نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وبحسب المصدر ذاته، فإنه من غير المتوقع أن يخضع العقد لأي مراجعة أو تعديل، قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، خاصة بعد تصريح المدرب السابق للمنتخب السويسري، عقب مباراة الصومال، حين قال: "لديّ عقد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتد حتى بعد نهاية مونديال 2026، أنا لا أفكر في ذلك، ولا أعتقد أننا سنتحدث في هذا الموضوع قبل ذلك الموعد، تركيزنا الآن سيكون على الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا، وبالخصوص كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سنحاول خلالها تحسين الصورة، التي ظهر عليها المنتخب في آخر نسختين".

وسيكون المدرب البوسني أمام مهمة جديدة لتحقيق الهدف الثاني من عقده، والمتمثل في قيادة منتخب الجزائر لتجاوز الدور الأول على الأقل من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وهي مهمة تبدو في المتناول على الورق ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية، لكن التجارب السابقة أثبتت أن أي مفاجأة تبقى ممكنة، خاصة بعد الفشل، الذي عاشه "محاربو الصحراء" في نسختي الكاميرون 2021 وساحل العاج 2024، وهو ما يجعل بلوغ الدور الثاني تطوراً مهماً في مشوار المنتخب، رغم تتويجه بلقب نسخة 2019 في مصر.

ومنذ توليه قيادة منتخب الجزائر، خاض فلاديمير بيتكوفيتش 17 مباراة، حقق خلالها 12 فوزاً وثلاثة تعادلات، وتعرض لهزيمتين فقط، وقد حقق في هذه المباريات عشرة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة في 13 مباراة رسمية، سجّل خلالها "محاربو الصحراء" 44 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفاً، ما يعكس الاستقرار الفني والتوازن الهجومي الذي ميّز عهد المدرب البوسني حتى الآن.