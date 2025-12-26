بيتكوفيتش يحسم خياراته أمام بوركينا فاسو: تغييرات في تشكيلة الجزائر

- يستعد منتخب الجزائر لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على السودان 3-0، حيث يسعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتعزيز التشكيلة بتغييرات استراتيجية. - من المتوقع أن يشمل التشكيل الجديد إشراك جوان حجام وسمير شرقي في الدفاع، مع احتمالية تعديل خط الوسط بإدخال رامز زروقي لتعزيز الجانب الدفاعي، بينما يظل الهجوم بقيادة رياض محرز ومحمد الأمين عمورة وبغداد بونجاح. - يهدف المنتخب الجزائري لتحقيق فوز ثانٍ يضمن التأهل المبكر للدور الثاني، مع الاعتماد على خبرة وفعالية الثلاثي الهجومي.

يواصل منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) استعداداته لخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 الجارية وقائعها في المغرب، عندما يلاقي منتخب بوركينا فاسو، يوم الأحد، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي غينيا الاستوائية والسودان. وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره القاري بفوز مقنع على السودان بثلاثة أهداف من دون مقابل، بينما تجاوز منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1)، ما يجعل لقاء الجولة الثانية حاسماً في سباق التأهل المبكر للدور الثاني.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم الكشف عن هويته، "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ بيتكوفيتش يتجه إلى إجراء تغييرين إلى ثلاثة في التشكيلة الأساسية، مقارنة بتلك التي واجهت السودان في الجولة الأولى، وذلك بهدف تعزيز التوازن ومنح صلابة أكبر أمام منتخب يُعد من أقوى منتخبات المجموعة.

وسيواصل بيتكوفيتش الاعتماد على لوكا زيدان في حراسة المرمى، بعدما أكد الأخير أحقيته بالمكانة الأساسية، بفضل هدوئه الكبير وقدرته على بناء اللعب من الخلف وتفادي التشتيت العشوائي، ما ساعد على كسر خطوط المنافس والانتقال السلس بالكرة نحو مناطق الخصم. وفي محور الدفاع، يتجه الطاقم الفني إلى الحفاظ على الثنائي رامي بن سبعيني وعيسى ماندي، بالنظر إلى الانسجام الذي ظهر بينهما في اللقاء الافتتاحي.

ويرتقب أن يشمل أول تغيير مركز الظهير الأيسر عبر إشراك جوان حجام أساسياً على حساب ريان آيت نوري، في ظل ما يتمتع به لاعب يونغ بويز السويسري من توازن دفاعي وهجومي، بعد الإضافة التي قدّمها عند دخوله بديلاً أمام السودان، كما ينتظر أن توكل له مهمة إيقاف الجناح الأيمن الخطير لمنتخب بوركينا فاسو دانغو واتارا، المحترف في نادي برينتفورد الإنكليزي. وفي الجهة اليمنى من الدفاع، يُتوقع أن يعود سمير شرقي إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة لتعويض رفيق بلغالي، ومنح الخط الخلفي صلابة أكبر بعد بعض الهفوات التي ظهرت في المباراة الماضية.

ويتجه التفكير كذلك إلى إدخال تعديلات على مستوى خط الوسط من دون حسم نهائي إلى غاية الحصة التدريبية الأخيرة، إذ يدرس بيتكوفيتش خيار الاستعانة برامز زروقي إلى جانب إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي، من أجل تقوية الجانب الدفاعي ومجاراة القوة البدنية لمنتخب "الخيول"، مع احتمال التضحية بفارس شايبي. كما يبقى إبراهيم مازة خياراً مطروحاً بقوة في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع ناديه باير ليفركوزن الألماني، فضلاً عن بصمته الواضحة عند دخوله بديلاً أمام السودان، حين سجل هدفاً وقاد عدة حملات هجومية، ليصبح إشراكه مطلباً جماهيرياً في هذه المرحلة.

ولا يُنتظر أن يشهد الخط الأمامي أي تغييرات في ظل القناعة الكبيرة بالثلاثي رياض محرز ومحمد الأمين عمورة وبغداد بونجاح، بعد الأداء الإيجابي الذي قدموه في اللقاء الافتتاحي، وفق المصدر. ويعوّل الطاقم الفني كثيراً على خبرة هذا الثلاثي ونجاعته الهجومية لقيادة المنتخب الجزائري نحو تحقيق فوز ثانٍ توالياً، سيكون كفيلاً بضمان التأهل للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2019.