أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس، في بيان رسمي، أن مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة (43 عاماً)، قرر استدعاء الظهير الأيمن لنادي السد القطري، يوسف عطال (29 عاماً)، لخوض بطولة كأس العرب المقرّرة في قطر من الأول إلى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، بدلاً من لاعب دينامو ماخاتشكالا الروسي، محمد عزي (23 عاماً). وقد فتح هذا القرار باب التأويلات حول خلفياته، خصوصاً ما يتعلق بدور مدرب المنتخب الأول، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، في هذا التغيير المفاجئ داخل قائمة الرديف.

وحسب معطيات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، من مصدر مقرب من اللاعب محمد عزي، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن مدرب المنتخب الأول، فلاديمير بيتكوفيتش يقف فعلياً وراء استبعاد الظهير الأيمن لنادي دينامو ماخاتشكالا، وتعويضه بيوسف عطال، وذلك لرغبة المدرب البوسني في اختبار جهوزية عطال البدنية وإمكاناته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في كأس أمم أفريقيا التي سيخوضها "الخُضر" في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير/ كانون الثاني.

ونفى المصدر ذاته أن يكون نادي دينامو ماخاتشكالا قد منع محمد عزي أو زميله حسام الدين ميرزيق من الالتحاق بمنتخب الرديف للمشاركة في كأس العرب، على اعتبار أن "فيفا" لا يُلزم الأندية بتسريح لاعبيها لهذه البطولة. وأوضح أن إدارة النادي الروسي لم تُصدر حتى الآن أي موقف رسمي، رغم انتشار أخبار تفيد برغبة مسؤولي دينامو ماخاتشكالا في الاحتفاظ بالثنائي الجزائري إلى غاية خوض مباراتَين في الدوري المحلي، ما قد يؤخر وصولهما إلى قطر إلى ما قبل مباراة الجزائر والعراق المقررة لحساب الجولة الثالثة من البطولة العربية.

ويأتي طلب بيتكوفيتش لبوقرة باستبدال محمد عزي بيوسف عطال، دون تقديم توضيحات رسمية حول خلفيات القرار، ليعزّز المعلومات التي سبق لـ"العربي الجديد" نشرها، بخصوص إمكانية استعانة المدرب البوسني بأسماء من منتخب الرديف في كأس أفريقيا، على غرار محمد الأمين توقاي ويوسف عطال وعادل بولبينة، وذلك وفقاً لظروف المجموعة وحالة اللاعبين الصحية والبدنية. ويجري ذلك رغم تأكيد بيتكوفيتش في وقت سابق أنه اتفق مع بوقرة على عدم الاعتماد على لاعبي كأس العرب بسبب تقارب رزنامة البطولتَين وما قد يخلّفه ذلك من ضغط ذهني وبدني على اللاعبين، كما حدث سنة 2021 في عهد المدرب السابق جمال بلماضي.