يواصل مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، توسيع دائرة متابعته للمواهب في الخارج في إطار سعيه لإعادة بناء "الخضر" على أسس جديدة، ويبدو أن اهتمامه هذه المرة قد وصل إلى الدوري الكندي الممتاز الذي يلعب فيه الحارس ريان يسلي (25 عاماً)، المُستدعى إلى معسكر المنتخب الجزائري الرديف تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة (43 عاماً).

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على معلومات من مصدر مقرب من الحارس ريان يسلي، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن بيتكوفيتش تواصل مع الحارس المحترف في نادي هاليفاكس واندرز الكندي خلال الفترة الماضية وأبلغه بأنه يتابعه عن قرب، وأن أمامه فرصة حقيقية لتمثيل المنتخب الأول في حال واصل التألق خلال المرحلة المقبلة.

ولم يكتفِ بيتكوفيتش بالمتابعة فحسب، بل أوصى مجيد بوقرة بضم الحارس إلى قائمة المنتخب الرديف، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين يومي التاسع والثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضمن التحضيرات لبطولة كأس العرب 2025. وجاء اسم يسلي ضمن قائمة الحراس الثلاثة إلى جانب حارس شبيبة القبائل محمد حديد (23 عاماً)، والمحترف الشاب في نادي رين الفرنسي كيليان بلعزوق (19 عاماً).

وطلب بيتكوفيتش من بوقرة إعداد تقرير شامل عن أداء يسلي بعد نهاية المعسكر، تمهيداً لإمكانية توجيه الدعوة إليه مستقبلاً للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول، خاصة في ظل استمرار معاناة "الخُضر" من غياب الاستقرار في مركز حراسة المرمى، رغم استدعاء لوكا زيدان أخيراً. ويُنتظر أن يشكّل هذا المعسكر فرصة مهمة أمام يسلي لإثبات أحقيته بالمنافسة على مكان في المنتخب الأول، لما يمتلكه من بنية قوية وطول قامة وردات فعل سريعة لفتت الأنظار في كندا.

وفي سياق متصل، علم "العربي الجديد" أن نادي شبيبة القبائل أبدى اهتماماً بضم الحارس ريان يسلي، مستغلاً كون أصوله تعود لمنطقة القبائل لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، رغم امتلاك الفريق حارسين بارزين، هما محمد حديد وغايا مرباح. ومع ذلك، يفضل يسلي التريث ودراسة عروض أوروبية محتملة قبل اتخاذ قراره النهائي. مع التذكير بأنه خاض هذا الموسم 27 مباراة مع ناديه الكندي، تلقى خلالها 36 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في ثماني مواجهات.