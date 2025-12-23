بيتكوفيتش ومحرز يتحدثان عن لقاء السودان: مواجهة صعبة ولكن لا أعذار

- أكد مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش ثقته في قدرات فريقه لتحقيق بداية إيجابية في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، رغم صعوبة المباراة الأولى ضد السودان، مشددًا على أهمية الفوز لتعزيز الثقة. - قائد الفريق رياض محرز أشار إلى عدم وجود أعذار للمنتخب في هذه البطولة، مؤكدًا على ضرورة تقديم أداء مميز، مستندًا إلى خبرته في البطولات القارية. - الجزائر توجت بكأس أمم أفريقيا مرتين، في 1990 و2019، وتسعى لتجاوز إخفاقات الدورتين السابقتين.

أكد مُدرّب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، أن المباراة التي ستجمعه بمنتخب السودان، غداً الأربعاء، في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، ستكون صعبة، غير أنه ظهر واثقاً من قدرات "الخضر" لتحقيق بداية إيجابيّة في البطولة، خاصة أن الدورتين الأخيرتين شهدتا تعثر منتخب الجزائر، الذي ودّع آخر مسابقتين منذ الدور الأول، رغم تتويجه بنسخة عام 2019.

وقال بيتكوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي، عن اللقاء المرتقب: "المباراة الأولى دائماً صعبة، لأنها تأتي في بداية بطولة جديدة، لهذا فإن الانتصار في اللقاء الأول مهم، ويعطينا شيئاً إضافياً، ويمنح اللاعبين الثقة التي يحتاجونها من أجل أفضل النتائج، لهذا نحن هادئون، ولدينا الثقة لتقديم كل ما لدينا، وأتمنى أن نقدم مردوداً يساعدنا في تحقيق انتصار مستحق. نحن نعرف أن اللقاء لن يكون سهلاً، سيكون الأمر صعباً، نحن نحترم المنافس، ولدينا ثقة في أنفسنا".

وكان قائد "الخضر" رياض محرز حاضراً في المؤتمر الصحافي، إذ أشار بدوره إلى أن منتخب بلاده لا يملك أعذاراً في هذه البطولة، وأنه في المستوى العالي، لا يمكن البحث عن مبررات في هذه البطولات. ويملك محرز خبرة كبيرة بالمواعيد القارية، ولعب دوراً حاسماً في تتويج الجزائر باللقب في مصر عام 2019، غير أن مستواه شهد تراجعاً قي آخر دورتين، ولم يكن موفقاً بالشكل الذي اعتادت عليه الجماهير.

وحقق منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا مرتين في تاريخه، الأولى كانت عندما استضاف الخضر البطولة على أرضهم عام 1990 بقيادة رابح ماجر، والثانية في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، بينما احتلّ الفريق المركز الثاني في عام 1980 بعد خسارته أمام نيجيريا، والمركز الثالث في نسختي 1984 و1988، والمرتبة الرابعة في 1982 و2010.

