بيتكوفيتش وبولبينة.. مستجدات تعيد رسم مكانة لاعبي كأس العرب في "الكان"

- يواجه المنتخب الجزائري تحديات في التحضير لكأس أفريقيا وكأس العرب، مع احتمالية مشاركة بعض اللاعبين في كلا البطولتين، مثل عادل بولبينة الذي أثبت جدارته مع المنتخب الرديف. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يدرس إمكانية الاستعانة بلاعبي الرديف في "الكان"، رغم تحفظه السابق، خاصة مع الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب الرديف. - تألق بولبينة مع نادي الدحيل قد يؤثر على قرار ضمه للتشكيلة النهائية لكأس أفريقيا، مع اقتراب موعد إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي.

تعيش استعدادات المنتخب الجزائري لكأس أفريقيا المقبلة على وقع تطورات متسارعة، فرضها تزامن البطولة مع مشاركة الرديف في كأس العرب وما ترتّب عنه من نقاش واسع حول هوية الأسماء القادرة على خوض المسابقتين معاً. وفي قلب هذه المستجدات، برز اسم لاعب الدحيل القطري عادل بولبينة (22 عاماً)، إلى جانب لاعبين آخرين أثبتوا حضورهم مع منتخب الرديف، في وقت يواصل فيه فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) دراسة جدوى الاستعانة ببعضهم في "الكان" رغم توجهه المعلن سابقاً لعدم تكرار سيناريو 2021.

وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الخميس، من مصدر في الجهاز الفني داخل المنتخب الجزائري فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن بيتكوفيتش لا يزال متمسكاً بموقفه المعلن سابقاً خلال مؤتمر صحافي، حين عبّر عن عدم ارتياحه لتنظيم المسابقتين في فترة زمنية قصيرة، مؤكداً اتفاقه مع بوقرة على عدم الاعتماد على نفس اللاعبين في البطولتين تجنباً للإرهاق البدني والذهني. هذا التوجّه جاء أيضاً لتفادي تكرار سيناريو 2021، حين خاضت الجزائر كأس العرب بكامل عناصرها الأساسية قبل أيام فقط من كأس أفريقيا في الكاميرون، وهو ما ساهم في تقديم مشاركة كارثية رغم التتويج العربي.

لكن المستجدات الأخيرة جعلت الصورة أكثر تعقيداً، فوفق المصدر نفسه، ورغم تمسّك بيتكوفيتش بخطته، إلا أن الظروف الحالية تجعل القرار قابلاً للتغيير، خاصة مع تعدد الإصابات في صفوف المنتخب الرديف، فقد اضطر بوقرة بالفعل إلى الاستنجاد باثنين من لاعبي المنتخب الأول، وهما مدافع الترجي التونسي محمد الأمين توغاي والظهير الأيمن لنادي السد القطري يوسف عطال، لتعويض إصابة أيوب غزالة ومحمد عزي على التوالي، في خطوة تعني بشكل مباشر أن إمكانية ظهور اللاعبين في المسابقتين تبقى واردة، خصوصاً أن بيتكوفيتش يعدّهما من الخيارات القريبة من التشكيلة الأساسية.

أما بالنسبة إلى بولبينة، فإن وضعه يبدو مختلفاً لكنه لا يقل حساسية، فاللاعب الشاب يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى الدحيل، وكان آخرها ثلاثية مميزة في شباك الاتحاد السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول ضرورة منحه فرصة المشاركة في كأس أفريقيا، خاصة بعد إصابة يوسف بلايلي وأمين غويري، وتراجع مستوى سعيد بن رحمة وإبعاده عن آخر معسكرين. ومع حاجة المنتخب الأول إلى جناح أيسر بمواصفات هجومية واضحة، يبرز اسم بولبينة باعتباره أحد الحلول المتاحة. ورغم أن بيتكوفيتش أعلن سابقاً أنه لن يعتمد على أي لاعب يشارك مع المنتخب الرديف في كأس العرب، إلا أنه لم يُغلق الباب نهائياً أمام استدعاء لاعب يأتي مباشرة من تلك البطولة إلى "الكان"، وهنا سيلعب عامل السن لصالح بولبينة أيضاً، إذ يمتاز بقدرة كبيرة على التعافي البدني مقارنة بالنسق العالي الذي ستفرضه البطولة العربية التي تُلعب بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، فضلاً عن أن دوره في أمم أفريقيا قد يكون بديلاً، وهو ما يقلل من مخاطر الإرهاق.

وتكتسب القضية بُعداً إضافياً بعدما تأكد أن القائمة النهائية المشاركة في كأس أفريقيا يجب إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي قبل 11 ديسمبر/ كانون الأول، بينما يلعب المنتخب الجزائري مباراته الأخيرة في دور مجموعات كأس العرب يوم التاسع من ديسمبر. ما يعني أن أداء بولبينة في الأيام الأولى من البطولة قد يكون حاسماً في قرار ضمه إلى التشكيلة النهائية، خاصة أن اسمه موجود فعلاً ضمن القائمة الموسّعة التي يعمل عليها بيتكوفيتش قبل تقليصها إلى 23 لاعباً مع خمس لاعبين إضافيين بموجب قانون "الكاف". وبين حسابات الجهاز الفني للرديف واحتياجات المنتخب الأول، تبدو وضعية لاعبي كأس العرب مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل إصابات طارئة وتراجع مستويات بعض الأسماء، ما يجعل ملف بولبينة تحديداً من الملفات المرشحة للتغيير خلال الأيام المقبلة.