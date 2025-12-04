بيتكوفيتش في حيرة قبل أمم أفريقيا... قرار من "فيفا" يربك الحسابات

- قرار "فيفا" بتأخير موعد التحاق اللاعبين المحترفين أثر سلباً على خطط منتخب الجزائر ومدربه فلاديمير بيتكوفيتش، حيث ألغى معسكر التحضير الكامل والمباريات الودية المخطط لها، مما يحد من فرص الانسجام قبل كأس أمم أفريقيا. - التعديل المفاجئ في الجدول الزمني جعل من الصعب تنظيم مباريات ودية خارج مركز التحضير، مما اضطر المنتخب للاكتفاء بمباراة واحدة مغلقة، وهو ما يعيق التحضيرات لمواجهة منتخبات قوية مثل السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية. - القرار جاء في مصلحة الأندية الأوروبية التي ضغطت لتأخير تسريح اللاعبين، مما يضع المنتخب الجزائري في موقف صعب قبل البطولة، حيث يسعى لتجاوز إخفاقات النسخ السابقة.

أربك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسابات منتخب الجزائر، ومدربه البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، بعد تعديل موعد التحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم المشاركة في كأس أمم أفريقيا، من الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى الـ15 من الشهر نفسه، ما يمنح الأندية أسبوعاً إضافياً للاحتفاظ بلاعبيها في مرحلة حساسة من الموسم. وأخلّ هذا التعديل المفاجئ بالتخطيط الذي كان يعوّل عليه الجهاز الفني لـ"الخضر" لإقامة معسكر فعلي تتخلله مباراتان وديتان، بما يسمح بزيادة الانسجام داخل المجموعة قبل دخول المنافسة القارية.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن التأخر الجديد في تسريح اللاعبين المحترفين جعل اتحاد كرة القدم يجد صعوبة كبيرة في تثبيت أي مباراة ودية خارج مركز التحضير بسيدي موسى، بسبب تغيّر برامج عدة منتخبات منافسة، وهو ما دفع إلى خيار الاكتفاء بودية واحدة، ستُجرى على الأغلب خلف أبواب مغلقة ودون حضور وسائل الإعلام، بهدف استغلال الفترة القصيرة المتاحة، دون تشتيت تركيز اللاعبين.

أضاف المصدر نفسه أن بيتكوفيتش كان يعوّل على وجود كامل اللاعبين انطلاقاً من الثامن من ديسمبر الجاري للتحضير بأريحية للمواعيد الثلاثة في دور المجموعات أمام السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، غير أن تعديل "فيفا" قلب الخطة رأساً على عقب، خصوصاً أن المنتخب الجزائري سيخوض أولى مبارياته يوم 24 ديسمبر، أي بعد تسعة أيام فقط من الموعد الجديد لوصول اللاعبين، وهي فترة لا تمنح بيتكوفيتش الوقت الكافي لتثبيت نظام اللعب أو اختبار بدائل تكتيكية، كما كان مخططاً.

وبحسب المعلومات نفسها، فإن المعسكر التحضيري يُقام على مرحلتين: الأولى في الجزائر بين 15 و19 ديسمبر، والثانية في المغرب بداية من 19 إلى 23 من الشهر ذاته، قبل الدخول في أجواء المباراة الافتتاحية. غير أن هذه المدة، بنظر الجهاز الفني، تعتبر أقصر مما يجب، خصوصاً أن مواجهة السودان ستكون مفتاح العبور في مجموعة لا تُعدّ سهلة بالنظر إلى تطور منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في السنوات الأخيرة.

وأجمعت الآراء داخل المنتخب الجزائري على أن قرار "فيفا" الأخير صبّ في مصلحة الأندية الأوروبية، خصوصاً بعدما مارست هذه الأخيرة ضغوطاً كبيرة خلال الأسابيع الماضية لتأخير تسريح لاعبيها، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد سلسلة من الاجتماعات. أما على مستوى "الخضر"، فجاء القرار في توقيت غير مناسب، قبل أيام قليلة فقط على نسخة يبحث فيها المنتخب عن تجاوز نكستي الخروج المبكر في نسختَي الكاميرون 2021 وساحل العاج 2023.

ومن المرتقب أن تتضح الصورة النهائية بشأن البرنامج التحضيري فور عودة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش من واشنطن، حيث سيشاركان في فعاليات قرعة كأس العالم 2026، على أن يُعقَد بعد ذلك اجتماع حاسم لمراجعة الخيارات المتاحة، وتحديد صيغة التحضيرات البديلة، التي تتناسب مع الوضع الجديد المفروض من "فيفا".