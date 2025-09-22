- تزايدت الانتقادات ضد مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب تراجع الأداء، مع دعوات لتجديد قائمة اللاعبين وإدخال أسماء جديدة تبرز في البطولات الأوروبية والعربية. - برز عبد القهار قادري في الدوري البلجيكي، وياسين تيطراوي مع شارلوروا، كخيارات محتملة لتعزيز خط وسط الجزائر، بينما لفت رفيق بلغالي ومهدي دورفال الأنظار في إيطاليا وفرنسا. - في قطر وكرواتيا، تألق عادل بولبينة ورضوان بركان، بينما واصل منصف بقرار عروضه التهديفية، مما يعزز فرصهم في الانضمام للمنتخب الجزائري.

تزايدت حدة الانتقادات التي تطاول مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، في الأسابيع الأخيرة، بعد تراجع الأداء وتذبذب النتائج، خصوصاً مع اقتراب نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب. وترافقت هذه الانتقادات مع دعوات واسعة من الجماهير والنقاد لإحداث تغييرات في قائمة اللاعبين، ومنح الفرصة لأسماء جديدة تفرض نفسها بقوة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية. والمفارقة أن كثيراً من هذه الأسماء، التي لم تحظَ بثقة المدرب لحد الآن، تقدم مستويات لافتة، ويثير تجاهلها تساؤلاً كبيراً.

وبرز في الدوري البلجيكي لكرة القدم لاعب الوسط عبد القهار قادري (25 عاماً)، بأداء لافت، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في الجولة الثامنة، ليعيد النقاش حول أحقيته بالعودة إلى منتخب الجزائر، بعدما غاب عنه منذ عهد جمال بلماضي (49 عاماً) عام 2022، إذ إن انتقاله الأخير إلى نادي غينت، بعقد يمتد حتى 2029، لم يمنعه من التأقلم سريعاً، بعدما شارك في أربع مباريات لعب خلالها 294 دقيقة، وأسهم بثلاثة أهداف مباشرة.

أما زميله في البطولة نفسها، ياسين تيطراوي (22 عاماً)، فقد أصبح بدوره حديث الصحافة والجماهير بفضل المستويات التي يقدمها مع شارلوروا البلجيكي، إذ يُنظر إليه خيارا مناسبا لخط وسط "الخضر"، لا سيما مع تراجع أداء بعض الأسماء الثابتة، أبرزهم رامز زروقي (27 عاماً)، فرغم نجاحه في التسجيل مع تفينتي أنشخيده في الدوري الهولندي، يظل مردوده الدولي محل شك وتساؤلات عديدة.

وفي إيطاليا، سُلطت الأضواء على الظهير الأيمن، رفيق بلغالي (22 عاماً)، بعد أدائه المميز أمام يوفنتوس بقميص هيلاس فيرونا، وهو ما يجعله مرشحاً بقوة للانضمام قريباً إلى قائمة منتخب الجزائر، وينطبق الوضع نفسه على مهدي دورفال (24 عاماً)، الذي واصل عروضه المستقرة مع باري في دوري الدرجة الثانية، ليبقى خياراً مطروحاً ضمن سياسة التغيير، التي يفكر فيها بيتكوفيتش. وفي فرنسا، يقدم سمير شرقي (26 عاماً) مستويات مقبولة مع أف سي باريس، وقد تمنحه هذه التجربة فرصة الظهور بقميص "محاربي الصحراء"، خصوصاً مع الحاجة إلى حلول إضافية لمعالجة الثغرات الدفاعية التي أثارت انتقادات واسعة في المباريات الأخيرة.

وشهد الدوري القطري بدوره بروز أسماء شابة، على غرار عادل بولبينة (22 عاماً) مع الدحيل، ورضوان بركان (22 عاماً) مع الوكرة، بعدما تألقا في الجولة الأخيرة بأهداف وتمريرات حاسمة، ما يعزز فرصهما في الاستفادة من التغييرات المرتقبة في تشكيلة المنتخب الجزائري. أما في كرواتيا، فقد واصل المهاجم منصف بقرار (24 عاماً) عروضه التهديفية القوية مع دينامو زغرب، إذ سجل هدفاً ضد هايدوك سبليت، بعد أيام من ثلاثية في مسابقة الكأس. ورغم أن خط الهجوم يضم عدة أسماء بارزة قد تُبقيه بعيداً عن القائمة الأساسية، فإن مردوده يجعله خياراً لا يمكن تجاهله مستقبلاً.