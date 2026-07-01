بيتكوفيتش أمام معضلة حراسة المرمى.. زيدان وبن بوط مصدر قلق

يواجه مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش معضلة كبيرة خلال بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب مركز حراسة المرمى، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل معسكر الخضر، مع تراجع مستوى الحارسين لوكا زيدان وكذلك أسامة بن بوط، وذلك قبيل ملاقاة سويسرا في دور الـ32 عقب تجاوز دور المجموعات.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، الاثنين، أن بيتكوفيتش راهن على لوكا زيدان منذ وصوله إلى الدكة الفنية لمنتخب الجزائر، بعدما رأى فيه الحلّ الأمثل لحلّ هذه المعضلة، وهو الذي كان قد عانى خلال الفترة الماضية من إصابة قوية في الفك واضطراره للابتعاد عن الملاعب منذ شهر إبريل/ نيسان.

وكانت بداية زيدان مخيبة للآمال بعد ارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة أمام الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، ثم أمام الأردن في الجولة الثانية، ليقرر المدرب استبعاده من التشكيلة الأساسية أمام النمسا، وحول ذلك قال: "غياب لوكا زيدان عن الفريق بسبب أدائه في أول لقاءين، كما أنّ أسامة بن بوط يستحق اللعب، المنافسة مفتوحة بينهما، ويمكن لأي شخص الدخول، لكن بحسب هوية الخصم".

ولم يغيّر تبديل بيتكوفيتش الأمور في تشكيلة منتخب الجزائر بحسب المصدر عينه، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف أمام النمسا، الأمر الذي دفع موقع "دزاير فوت"، الناطق بالفرنسية، لوصف مستواه بعبارة واحدة "يا للخيبة"، معتبراً أنّه يتحملّ جزءاً من المسؤولية في الأهداف التي دخلت مرماه على غرار بقية زملائه، ليُفتح باب الغموض على مصراعيه حول هوية الحارس الأساسي خلال لقاء سويسرا، خاصة أن الخط الخلفي في منتخب الجزائر استقبل سبعة أهداف في ثلاث مباريات فقط خلال دور المجموعات، إذ احتل الخضر المركز الـ38 من أصل 48 منتخباً في هذه النسخة.