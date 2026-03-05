بيانيتش ينصح يوفنتوس بضمّ نجم السيتي بحال تعذرت صفقة تونالي

- ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس السابق، ينصح النادي بالتعاقد مع برناردو سيلفا إذا لم يتمكن من ضم ساندرو تونالي، مشيدًا بجودة سيلفا وشخصيته وخبرته التي يمكن أن ترفع مستوى الفريق. - يوفنتوس يسعى لتمديد عقد دوسان فلاهوفيتش، حيث يشير بيانيتش إلى أن فلاهوفيتش يمكنه تحقيق موسم قياسي تحت قيادة المدرب لوتشانو سباليتي، الذي أظهر قدرته على تحسين أداء المهاجمين. - بدأ بيانيتش مسيرته في 2007 مع متز الفرنسي، وانتقل بين عدة أندية بارزة، منها يوفنتوس وبرشلونة، قبل أن ينهي مسيرته مع سيسكا موسكو.

يرى لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (35 عاماً)، نجم يوفنتوس السابق، أن على البيانكونيري التعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا الصيف المقبل إذا لم يتمكن من تحمل كلفة ضم اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي من نيوكاسل، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الأربعاء.

وعمل بيانيتش مع مدرب يوفنتوس الحالي لوتشانو سباليتي حين كان واحداً من نجوم روما سابقاً، بالتالي قال إنه لم يفاجأ بالتحسن الذي طرأ على أداء البيانكونيري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي، على الرغم من أن فريق السيدة العجوز لا يزال يحتل المركز السادس في الترتيب، بفارق أربع نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.

وبالعودة إلى قضية الميركاتو الصيفي والأسماء التي يمكن أن تدعم يوفنتوس في ظل اقتراب نهاية عقد سيلفا مع مانشستر سيتي، قال بيانيتش: "إذا لم يتمكنوا من التعاقد مع تونالي، فسأختار برناردو. إنه البطل الذي يحتاجه يوفنتوس: الجودة، والشخصية، والخبرة، والكاريزما. برناردو هو من يدفعك للارتقاء إلى مستوى أعلى".

في الوقت عينه يأمل يوفنتوس أيضاً بتمديد عقد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، ولذلك قدم بيانيتش بعض النصائح للاعب المميز: "سأقول له: هل أنت متأكد من أنك ستجد مكاناً أفضل من يوفنتوس وتورينو؟ الأمر ليس سهلاً. أقول هذا من واقع تجربتي الشخصية. أنا مقتنع بأن فلاهوفيتش قادر على تحقيق موسم قياسي مع سباليتي. لقد أخرج لوتشيانو أفضل ما في كل مهاجم، إدين دزيكو، ماورو إيكاردي، وفيكتور أوسيمين. لدي ثقة أيضاً في جوناثان ديفيد. فريق ليل ليس يوفنتوس، لكن تسجيل 25 هدفاً في الموسم ليس صدفة. كما يقول أليغري (مدرب ميلان الحالي ويوفي السابق)، اهدأ...".

وكان بيانيتش قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2007 مع نادي متز الفرنسي ثم انتقل إلى ليون، وبعدها إلى روما الإيطالي الذي قضى بصحبته سنواتٍ مميزة وأظهر موهبته وقيمته في أرضية الملعب، ليقرر يوفنتوس ضمّه إلى صفوفه، حيث لعب هناك من 2016 حتى 2020، حين وقع عقداً مع برشلونة الإسباني الذي أعاره إلى بشكتاش التركي، لينتقل بعدها إلى الشارقة الإماراتي قبل أن يلعب آخر مواسمه مع سيسكا موسكو الروسي في موسم 2024-2025.