بونيدا يختار المغرب.. وبلجيكا تخسر المعركة

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم المغرب سباقه مع نظيره البلجيكي من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ريان بونيدا (20 عاماً)، نجم أياكس الهولندي، بعدما اتخذ النجم الواعد قراراً نهائياً بتمثيل منتخب المغرب مستقبلاً، ورغم المحاولات البلجيكية المتواصلة لإقناع اللاعب بالعدول عن موقفه والاستفادة من إمكاناته، فإن المساعي باءت بالفشل، ليكسب "أسود الأطلس" لاعباً واعداً يُنتظر أن يكون له شأن كبير في السنوات المقبلة.

وذكر موقع rtbf البلجيكي، اليوم السبت، أنّ بونيدا، الذي تدرّج في صفوف نادي اندرلخت بين عامي 2013 و2022، قبل انتقاله إلى فريق أياكس، مثّل منتخب بلجيكا في مختلف الفئات السنية،، من تحت 16 عامًا إلى تحت 21 عامًا. وبحسب صحيفة "هيت لاتست نيوز"، البلجيكية، فقد أبلغ لاعب خط الوسط الاتحاد البلجيكي لكرة القدم برغبته في اللعب مع منتخب "أسود الأطلس"، على الرغم من مسيرته الكروية المميزة مع منتخبات بلجيكا المختلفة، ولهذا فإنه لم يكن حاضراً في قائمة منتخب تحت 23 عاما البلجيكي.

وقد حاول الاتحاد البلجيكي، إقناع بونيدا بالعدول عن قراره. كما تواصل معه كل من مدرب منتخب تحت 21 عامًا جيل سويرتس، والمدير الرياضي فينسنت مانيرت، لكن دون جدوى. وأضافت الصحيفة: "رغم المحاولات المتعددة، فإنها لم تتحقق النتائج المرجوة. وقد عقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عدة اجتماعات مع ريان بونيدا والمحيطين به خلال الأشهر الماضية. ولم تُقدم أي وعود للاعب الدولي البلجيكي السابق تحت 21 عامًا (41 مباراة دولية). ويقدم ريان بونيدا، موسمًا رائعًا في أمستردام، حيث سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف في جميع المسابقات. ونجح المغرب في الفترة الأخيرة، في إقناع عددٍ كبير من اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، بتمثيله، وخاصة نجم ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز إضافة إلى أسماء أخرى تتألق مع "أسود الأطلس" في مختلف البطولات.