بونو يُمدد عقده مع الهلال وتحديات تنتظر حامي عرين المغرب

- أعلن نادي الهلال السعودي تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو حتى عام 2028، بعد أن ساهم في تحقيق أربع بطولات مع الفريق، منها الدوري المحلي وكأس الملك، وتألق في كأس العالم للأندية بقيادته الفريق لربع النهائي. - تجديد العقد يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها النادي لبونو، لكنه يضعه تحت ضغط لتقديم خبرته في الموسم الحالي، حيث يسعى الهلال للمنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا. - على الصعيد الدولي، يمنح العقد بونو الاستقرار للتركيز مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا والمشاركة في كأس العالم 2026.

أعلن نادي الهلال السعودي، في بيان رسمي، يوم الخميس، تمديد عقد الحارس المغربي، ياسين بونو (34 عاماً)، حتى عام 2028، ليواصل حامي العرين رحلته مع الفريق، الذي انتقل إليه قادماً من إشبيلية الإسبانية، وصنع الحدث معه بفضل تصدياته الحاسمة.

وساهم ياسين بونو في تحقيق ناديه الهلال السعودي أربع بطولات، أبرزها الدوري المحلي، كأس الملك، وبطولتان في السوبر، لكن أبرز ما فعله كان خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الصيف الماضي، بالولايات المتحدة الأميركية، بعدما صنع الحدث، وقاد "الزعيم" إلى ربع نهائي المسابقة الدولية، عقب وقوفه سداً منيعاً في المواجهة التي انتصر فيها على مانشستر سيتي الإنكليزي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

📄 "ياسين بونو" هلاليًا حتى 2028 🤩💙 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 16, 2025

ويدرك بونو جيداً أن تجديد عقده مع نادي الهلال يعني أمراً واحداً فقط، وهو الثقة التي توليها إدارة "الزعيم" لحامي العرين، لكنها وضعته تحت ضغط مباشر الآن، لأن صاحب الـ34 عاماً مُطالب بتقديم كامل خبرته في الموسم الحالي، حتى تنافس كتيبة المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، على جميع الألقاب المحلية، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُطالب الجماهير بضرورة استعادة اللقب فيها.

وأما على المستوى الدولي، فإن تجديد عقد بونو مع الهلال، يُعطي حامي عرين منتخب المغرب، الكثير من الراحة والقدرة على التركيز، وبخاصة أن كتيبة المدرب وليد الركراكي، لديها مهمة صعبة ومقعدة للغاية، وهي تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب، بالإضافة إلى وضع صاحب الـ34 عاماً اسمه ضمن القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.