بونو يوجه رسالة لنجم ريال مدريد: منتخب المغرب ينتظرك

- ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، يوجه رسالة ترحيب لتياغو بيتارش، نجم ريال مدريد، مشيراً إلى أن منتخب المغرب ينتظره بأذرع مفتوحة، خاصةً إذا كان لاعباً في نادٍ بحجم ريال مدريد. - تياغو بيتارش يفضل اللعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، رغم محاولات الاتحاد المغربي لإقناعه بتمثيل "أسود الأطلس"، حيث أكد مدرب إسبانيا التزامه وحلمه بالمشاركة في المونديال. - برز بيتارش كموهبة لافتة مع ريال مدريد، مما دفع الاتحادين الإسباني والمغربي للتنافس على ضمه، لكن موقفه الحالي يميل نحو إسبانيا.

وجه حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو (34 عاماً)، رسالة مباشرة إلى نجم نادي ريال مدريد الإسباني، تياغو بيتارش، الذي أثار الكثير من الجدل في الفترة الماضية، حول مستقبله الدولي، كونه يحمل الجنسية الإسبانية والمغربية.

وقال بونو في تصريحات نقلها راديو كادينا سير الإسباني، السبت: "تياغو بيتارش لديه عائلة في المغرب وفي إسبانيا أيضاً، لذا أعتقد أنه سيفعل ما يشعر به حقاً، لكن منتخب المغرب ينتظره، وليعلم جيداً أننا سنقوم باستقباله دائماً بأذرع مفتوحة، وكل لاعب لديه علاقة بالمغرب فهو مرحب به، خاصاً إذا كان لاعباً في نادٍ بحجم ريال مدريد".

وتأتي تصريحات بونو بعد أيام من نشر صحيفة آس الإسبانية تقريراً يؤكد رفض تياغو بيتارش فكرة اللعب مع منتخب المغرب، لأن حُلمه الأساسي، هو اللعب مع منتخب "لاروخا" في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم، بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد تنبه إلى تحركات نظيره المغربي في الأيام الماضية، وهو ما دفع مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، ليخرج علناً، ويصرح أمام وسائل الإعلام: "تياغو بيتارش يريد اللعب معنا، والجميع يعلم مدى التزامه، الذي سيظهره خلال الفترة القادمة، لأنه أظهر ما يتمتع به من مهارة فنية مع ريال مدريد، وهو يريد تحقيق حُلمه، والمشاركة في مونديال 2026".

يذكر أن تياغو بيتارش برز خلال فترة قصيرة، كأحد عناصر كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد في البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي جعل الاتحاد المغربي لكرة القدم، يتحرك لمحاولة إقناعه بتمثيل منتخب "أسود الأطلس"، غير أن اللاعب حسم موقفه النهائي باللعب لمنتخب إسبانيا، إلّا أن رسالة بونو ربما تحرك المياه الراكدة، وتجعل موهبة الفريق الملكي يُعيد التفكير بمستقبله الدولي.