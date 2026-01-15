بونو يسرق الأضواء من دياز ويحيي ذكريات مونديال قطر

- تألق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ضد نيجيريا، حيث صدّ محاولتين في ركلات الترجيح، ليقود "أسود الأطلس" إلى النهائي لمواجهة السنغال، في انتظار جماهيري منذ 2004. - بونو، حارس نادي الهلال السعودي، أظهر أداءً مميزاً طوال البطولة، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط في 6 مباريات، وأثبت جدارته في التصديات الحاسمة، خاصة في ركلات الترجيح. - أعاد بونو ذكريات تألقه في كأس العالم 2022، حيث كان حاسماً في تأهل المغرب، متفوقاً على زميله إبراهيم دياز في الأدوار الحاسمة.

ساهم الحارس، ياسين بونو (34 عاماً)، في تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها المملكة، بعد تألقه في ركلات الترجيح في نصف النهائي أمام نيجيريا، وصدّ محاولتين، ليُهدي "أسود الأطلس" التأهل إلى المباراة الختامية لمواجهة منتخب السنغال، في نهائي انتظرته الجماهير المغربية منذ عام 2004، في واحدة من أصعب المباريات على منتخب المغرب في البطولة.

ويملك بونو أرقاماً مميزة في البطولة، فقد اهتزت شباكه في مناسبة واحدة في 6 مباريات خاضها منتخب المغرب لحدّ الان، حيث قبل هدفاً من ركلة جزاء أمام مالي في الجولة الثانية، وكان حاضراً في أهم المباريات لمساعدة منتخب بلاده، بتصديات عديدة ورغم أن مهمته كانت أسهل في نصف النهائي، بما أن نيجيريا لم تسدد إلا في حالات نادرة على مرمى المغرب، فإن حارس نادي الهلال السعودي، أثبت تألقه في ركلات الترجيح ومنع نيجيريا من التأهل، وقد تعامل مع الركلات بثقة كبيرة في قدراته، وكان واضحاً أنه مستعدّ جيدا لهذا الاختبار.

وأعاد بونو ذكريات تألقه في كأس العالم 2022 في قطر، عندما قبل هدفاً وحيدا في أول خمس مباريات وتألق بشكل كبير أمام إسبانيا في ثمن النهائي في ركلات الترجيح، كما أنه سرق الأضواء من زميله إبراهيم دياز، الذي كان متألقاً في كل المباريات السابقة وسجل في كل لقاء، ولكنه صمت في المربع الذهبي أمام نيجيريا، ليظهر بونو ويلعب دور البطل، ذلك أن حارس نادي الهلال السعودي كان حاسماً بشكل كبير في تأهل المغرب والوصول إلى النهائي.