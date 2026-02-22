بونو يروي أسراره ويعترف: نيمار أفضل من رأيت

- ياسين بونو، حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، كشف عن قرب انتقاله لبايرن ميونخ في 2023، لكنه اختار الهلال بسبب البيئة الاحترافية المثالية التي وفرتها له، مما ساعده على التألق والاستقرار. - بونو أكد عدم ندمه على قراره، مشيداً بالثقة التي منحها له الهلال، واعتبر نيمار دا سيلفا أفضل لاعب شاهده عن قرب، رغم عدم جاهزية نيمار البدنية عند وصوله. - أبرز نقاط قوة بونو تكمن في ذكائه داخل الملعب وقدرته على قراءة مجريات اللعب، مما ساعده في التألق مع الهلال ومنتخب المغرب.

روى حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، ياسين بونو (34 عاماً)، أسرار مسيرته الاحترافية، بعدما اعترف أنه كان قريباً من الموافقة على عرض بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يُغير رأيه ويذهب إلى "الزعيم"، الذي استطاع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، بفضل تصدياته الحاسمة الرائعة.

وقال بونو في حديثه مع قناة في منصة يوتيوب تدعى "إزيكي"، التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، إن انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2023 كان قريباً للغاية، بعدما وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، لكن الإجراءات حالت دون إتمام الصفقة في الوقت المناسب، الأمر الذي جعله يتخذ قراره الحاسم حينها، عندما فاجأ الجميع ووافق على عرض الهلال السعودي.

وأكد ياسين بونو أنه لا يشعر بندم حيال خياره، مشدداً على أن الهلال أبدى رغبة واضحة في حسم الصفقة، بعدما وفر "الزعيم" بيئة احترافية مثالية ساعدته على الاستقرار والتألق، مشيراً إلى أن الثقة التي منحتها إدارة الفريق السعودي كان لها أثر بالغ في تقديم أفضل مستوياته، لكن أفضل لاعب شاهده عن قرب، هو البرازيلي نيمار دا سيلفا. وقال بونو: "نيمار عندما وصل إلى نادي الهلال لم يكن في أفضل حالته البدنية، لكن البرازيلي عبارة عن لاعب مذهب بكل المقاييس ويتمتع بقدرات فنية استثنائية صعب تكرارها"، مُضيفاً: "أبرز عيب في مسيرته الاحترافية، كان الكسل في بعض الأحيان، لكنني عملت على تطوير نفسي مع مرور السنوات سواء من الناحية البدنية والذهنية".

وختم بونو حديثه بالتأكيد أن أبرز نقاط قوته، تتمثل في الذكاء داخل الملعب في المواجهات الصعبة، بالإضافة إلى القراءة الفنية لمجريات اللعب، والتعامل مع التفاصيل الصغيرة، التي دائماً ما جعلته يصنع الفارق داخل المباريات الكبرى، وهذا ما فعله سواء مع ناديه الهلال السعودي أو مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.